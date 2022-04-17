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الأحد، 17-04-2022 02:27 م

انتبه لها.. علامات في شعرك تشير إلى مشاكل صحية خطيرة

طرق_إنبات_الشعر_في_مقدمة_الرأس


الوكيل الإخباري-لدى الجسم العديد من الطرق للإشارة إلى العلامات الإيجابية والسلبية صحيًّا.. أيضًا يمكن للشعر أن يقول الكثير عن صحتك، كل ما عليك القيام به هو أن تكون يقظًا بعض الشيء وابحث عن العلامات.

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وهناك بعض علامات الضائقة الجسدية والعقلية التي يمكن أن تظهر في الشعر وفقًا لموقع "times news":
الشعر الرمادي والضغط العصبي:
الشعر الرمادي يمكن أن يكون كابوسًا، على الرغم من كونه ظاهرة شائعة؛ إلا أن شيب الشعر لا يكون دائمًا نتيجة الشيخوخة في بعض الأحيان؛ حيث تلعب المضاعفات الهرمونية والصحية الأخرى دورًا.. هل لاحظت وجود خيوط من الشعر الرمادي على رأسك مؤخرًا؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فقد تكون علامة على التوتر.


تساقط الشعر وفقر الدم:
فقر الدم هي حالة ناتجة عن نقص خلايا الدم الحمراء السليمة في الجسم، يمكن أن تظهر هذه الحالة من خلال علامات مختلفة في الجسم مثل التعب، وشحوب الجلد، وضيق التنفس، وما إلى ذلك.. ويعتبر تساقط الشعر من أعراض فقر الدم الأخرى التي يجب العناية بها.


متلازمة تكيس المبايض:
هل تعلم أن تساقط الشعر يمكن أن يكون علامة على متلازمة تكيس المبايض؟ وهي حالة تؤدي إلى تضخم المبايض وتكوين الكيسات في نفس الوقت.


نشاط الغدة الدرقية:
مَن منا لا يحب الشعر الكثيف؟ ومع ذلك، يمكن أن تؤدي بعض الحالات الصحية مثل فرط نشاط الغدة الدرقية إلى ترقق الشعر. ففرط نشاط الغدة الدرقية هو حالة ناتجة عن الإفراط في إنتاج هرمون الغدة الدرقية.


متلازمة كوشينج:
يتميز الشعر الهش بجفافه وعدم صحته، وتعرضه للتطاير، وتقصف الأطراف، وبَهَتانه، وقد يكون هذا أيضًا علامة على متلازمة كوشينج، حيث تحدث متلازمة كوشينج بسبب التعرض الطويل للكورتيزول.. تعرّف هذه الحالة أيضًا باسم فرط الكورتيزول وغالبًا ما تحدث بسبب استخدام الستيرويد.

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