الإثنين 11-04-2022
الوكيل الاخباري

الشمالي: الأسعار في الأردن هي الأقل بالمنطقة

سوريون يشتكون ارتفاع الأسعار: أسواق الفقراء أصبحت خمس نجوم

ضبط محاولة تهريب 1242 من السجائر الإلكترونية ومستلزماتها

استياء نيابي من تأخر الحكومة بالرد على الأسئلة النيابية

الأردنيون تداولوا شيكات بقيمة تجاوزت الـ 3.6 مليون دينار خلال شهر

857 مليون دينار فواتير دفعها الأردنيون الكترونياً في آذار الماضي

سوسيتيه جنرال المالية الفرنسية تعلن مغادرتها السوق الروسية

الحبس 6 سنوات لشخص اعتدى على قاض داخل المحكمة في إربد

خبراء يحذرون من تطبيقات أندرويد تتعهد بتدمير البرامج الخبيثة يمكنها اختراق هاتفك

12 مليون دولار صادرات القطاع الخاص القطري للأردن في 3 أشهر

الإثنين، 11-04-2022 10:45 ص

نصائح لمرضى فقر الدم في رمضان

فقر-الدم-والصيام


الوكيل الإخباري - إذا كنت تعاني من فقر الدم، لا بد من أن تستشير طبيبك قبل أن تبدأ الصوم. فمن الممكن أن يدعوك إلى عدم فعل هذا إذا كانت حالتك لا تسمح بالتوقف عن تناول الطعام. أما إذا أعلمك بأنه يمكنك اتباع قواعد الشهر الكريم، فيتعين عليك أن تحرص على تطبيق بعض النصائح الأساسية.

اضافة اعلان


نصائح لمرضى فقر الدم أثناء الصوم
في حال كنت تعاني من فقر الدم ننصحك بأن تتبع بعض القواعد الأساسية أثناء أيام الصوم، لكي تمنع حدوث أي أعراض جانبية مزعجة لديك.


1 - تناول الطعام فور حلول موعد الإفطار، وتأخير وجبة السحور قدر الإمكان من أجل تقصير فترة الصوم.
2-  بدء وجبة الإفطار بتناول التمر. فهو يحتوي على السكر الطبيعي الذي يمكن للجسم من امتصاصه بسرعة. كما أنه غني بالمعادن وخصوصاً الحديد أي العنصر الضروري للحفاظ على صحة الدم.
3- تناول وجبة تحتوي على كل العناصر الغذائية الأساسية أي الفيتامينات والمعادن. ويجب التركيز على تلك التي تعتبر مصادر مهمة للحديد مثل السمك والكبدة والبقدونس والسبانخ والعدس.
4- من الضروري في هذا السياق أيضاً الحرص على تزويد الجسم بحمض الفوليك أو الفيتامين B12 الذي يحتاج إليه لإنتاج الكريات البيضاء. ولهذا ينصح بتناول البيض والخضار واللحوم.
5- وإذا كنت تعاني من فقر الدم، فعليك إضافة المكسرات النيئة وخصوصاً اللوز واللفت والشمندر إلى وجباتك. والسبب أنها تحتوي على حمض الاكساليك الذي يعزز امتصاص الحديد.
6 - ومن القواعد التي يجب اتباعها في هذه الحالة أيضاً تناول الفاكهة وخصوصاً تلك التي تحتوي على الحديد مثل التين والموز والتفاح والفراولة.
7- أما وجبة السحور فيجب أن تحتوي على أطعمة توفر الحديد للجسم، ومن أبرزها العسل الأسود والفول.
8- ويعتبر شرب الماء والخلاصات العشبية والسوائل الصحية من الضروريات، لأن هذا يمنع حدوث الجفاف وتعريض صحة مريض فقر الدم للخطر. وفي المقابل من الأفضل الامتناع عن تناول المشروبات المنبهة، مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية التي تعيق امتصاص الدم للحديد.


ومن النصائح التي يتعين عليك الالتزام بها في رمضان في حال كنت تعاني من فقر الدم، النوم لعدد ساعات كافٍ وتناول الأدوية التي يصفها الطبيب.

 

218

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1416_438866

احذروا الإفراط في تناول الفواكة المجففة في رمضان

برر

تعرف على فوائد نبتة البردقوش

خ

ماذا يحدث بالجسم عند شرب الخروب على إفطار رمضان؟

كم-مرة-اغسل-شعري-بالشامبو-للرجال-والنساء-أونيلا

دراسة تكشف عدد مرات غسل الشعر الأمثل

عادات-سيئة

عادات سيئة تجعلك تتقدمين في العمر

89592

أضرار شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة

أخبار متعلقة
62136-فوائد-شمع-العسل

ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ يساعدك العسل ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﺎﻡ

tbl_articles_article_10009_51908c3e21b-bb87-45aa-b5ff-9a865ccc6ec5

متى تصوم الحامل في رمضان

فوائد الكركديه قبل الوجبات الرمضانية لتخسيس الوزن

فوائد الكركدية لإنقاص الوزن في رمضان

cc3078ff-eafe-4900-8e65-14ed9a09791c

نصائح سريعة لحماية مرضى القلب في رمضان

arabiaweather-altibbi_0

كيف تتجنب مشاكل النوم في شهر رمضان؟

127-191357-exercises-help-digestion-ramadan-2021_700x400

ممارسة التمارين الرياضية خلال رمضان دون مضاعفات صحية