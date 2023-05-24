الأربعاء 24-05-2023
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الأربعاء، 24-05-2023 07:11 ص

انخفاض ضغط الدم يشير لهذا المرض

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الوكيل الاخباري - أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن انخفاض ضغط الدم تحدث الإصابة به للعديد من الأسباب، من بينها نقص بعض العناصر الغذائية والهرمونات في الدم.

وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن معدن الصوديوم من العناصر الغذائية التي يؤدي نقصها في الجسم إلى انخفاض ضغط الدم بشكل حاد.

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن انخفاض ضغط الدم قد يكون عرضًا وليس مرضًا في بعض الأحيان، مشيرًا إلى أن قصور نشاط الغدة الكظرية من الأمراض التي يكشف عنها.

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وكشف أن المصابين بقصور نشاط الغدة الكظرية يعانون من نقص مستويات هرمون الكورتيزون في الجسم، موضحًا أنه مسئول عن ضبط ضغط الدم ومنعه من الانخفاض عن المعدل الطبيعي.

واختتم موافي حديثه بالإشارة إلى سهولة تشخيص سبب انخفاض ضغط الدم، عن طريق إجراء مجموعة من الاختبارات الطبية، مثل قياس الصوديوم بالدم وتحليل الغدة الكظرية وأشعة الإيكو.

 

الكونسلتو


 




 

 


 

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