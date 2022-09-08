باحثون يكشفون عن تصوير فائق السرعة لحركة خلايا الدم

الوكيل الإخباري - نجح فريق بحث في مجال تكنولوجيا التصوير في التقاط صور متحركة غير مسبوقة لتدفق خلايا الدم في دماغ فأر أثناء يقظته، في سابقة ستوفر أداة لفهم العمل داخل الدماغ بشكل أفضل، من علماء الأعصاب.



وجمع الفريق باحثين من جامعتي هونغ كونغ وكاليفورنيا، واستخدمت التقنية الحديثة تصويراً ثنائي الفوتون، يخترق فيها الضوء بسرعة فائقة عمقاً أكبر في الأنسجة، ويلتقط خلايا الدم أثناء حركتها السريعة.



وتعمل معظم التقنيات المتاحة، بفلورة أحادية الفوتون، بآلية مسح بطيئة، ما يعني أنها تلتقط فقط نظام سرعة التدفق المنخفض في الحيوانات المخدرة، والتي لا تتحرك.



وتوفر هذه التقنية صوراً أسرع بـ 100 مرة على الأقل من أحدث الخيارات المتوفرة.



ونُشرت نتائج البحاث في دورية "ناشيونال أكاديمي أوف ساينس"، وقالت إن تدفق خلايا الدم الحمراء مؤشر هام على نشاط الدماغ، لمعرفة مدى تغذيتها بالطاقة وإمدادات الدم.

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