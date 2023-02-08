باحثون: 3 فناجين قهوة أفضل من واحد فقط

الوكيل الإخباري-قال باحثون من جامعة بولونيا الإيطالية إن تناول 3 أكواب من القهوة يومياً أفضل للحفاظ على ضغط دم منخفض من تناول كوب واحد أو عدم تناول القهوة على الإطلاق.



ونُشر البحث في مجلة "نيوتريشنز"، واعتمد على عينة من 720 رجلاً و783 امرأة ضمن دراسة سكانية أوسع في إيطاليا عن القلب.

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ولاحظ فريق البحث أن هذه التأثيرات الإيجابية تنطبق على الضغط الأبهر المحيطي والمركزي، أي الأقرب للقلب.



وأظهر تحليل بيانات العينة أن قيم الضغط الانقباضي والنبض كانت أقل في كل من الدورة الدموية الطرفية وضغط الأبهر المركزي لدى شاربي القهوة.



وقال أريجو سيسيرو المشرف على الدراسة: "لا يبدو أن هذه التأثيرات مرتبطة بشكل مباشر بآثار الكافيين. نحن نعلم أنه يمكن أن يرفع ضغط الدم، لكن يبدو أن المكونات النشطة بيولوجياً الأخرى في القهوة توازن هذا التأثير بنتيجة نهائية إيجابية على مستوى الضغط".

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