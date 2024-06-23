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بالرغم من أعراضه الصامتة .. هذا الألم قد يشير الى ارتفاع الكوليسترول

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الوكيل الإخباري- ارتفاع الكوليسترول من الأمراض الشائعة التي يمكن أن تصيب العديد من الأشخاص، مما ينتج عنه بعض المضاعفات في كافة أنحاء الجسم، وبالتالي يجب الحرص على علاج هذا الارتفاع سريعًا.

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وأثبتت نتائج بعض الدراسات أن ارتفاع مستويات الكوليسترول لا يؤثر بشكل مباشر على العظام، ولكنه قد يؤدي إلى مضاعفات تؤثر على تدفق الدم إلى العظام، مما قد يسبب ألمًا في العظام في بعض الحالات.


يمكن أن تظهر بعض المضاعفات الصحية نتيجة ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، مما يؤثر على صحة العظام، حيث يتضح ذلك في:


1- هشاشة العظام

أوضحت نتائج بعض الدراسات أن ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار في الجسم قد يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام، ومن ثم ضعف العظام وزيادة فرص تعرضها للكسور.


2- قلة كثافة العظام

يمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول الضار إلى انخفاض كثافة المعادن في العظام، مما يجعلها أكثر هشاشة وأكثر عرضة للكسور.


3- ضعف امتصاص الكالسيوم

كشفت نتائج بعض الدراسات أن ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار في الجسم قد يتداخل مع امتصاص الكالسيوم من الأمعاء، وهو عنصر ضروري لصحة العظام، ومن ثم ضعف العظام وسهولة الإصابة بالأمراض.


4- زيادة الالتهاب

قد يساهم الكوليسترول الضار في زيادة الالتهاب في الجسم، مما قد يؤثر سلبًا على صحة العظام بشكل كبير، لذلك يجب الحرص على الحصول على العلاج المناسب تحت إشراف الطبيب المختص.


نصائح للوقاية من ألم العظام المرتبط بارتفاع الكوليسترول
هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها للحفاظ على صحة العظام في حالة ارتفاع مستويات الكوليسترول، من بينها:
الحفاظ على مستوى الكوليسترول في الدم ضمن المعدل الطبيعي.
ممارسة الرياضة بانتظام.
اتباع نظام غذائي صحي.
الابتعاد قدر الإمكان عن التدخين.
تناول الأدوية لخفض الكوليسترول تحت إشراف الطبيب المختص.
الحفاظ على وزن صحي لتقليل الضغط على العظام.
الحصول على قسط كافٍ من النوم.
المتابعة المستمرة مع الطبيب المختص.

الكونسلتو

 




 

 


 

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