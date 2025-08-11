الإثنين 2025-08-11 09:20 م
 

ترامب يشعل الإنترنت بعد زلة لسان عن ألاسكا

الإثنين، 11-08-2025 08:27 م
الوكيل الإخباري-   صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي بأنه ينوي "التوجه إلى روسيا" يوم الجمعة، في زلة لسان أشعلت وسائل التواصل الاجتماعي.اضافة اعلان


وقال ترامب في مؤتمر صحفي: "سألتقي بوتين. يوم الجمعة سأذهب إلى روسيا. لا أحب أن أكون هنا (في واشنطن) وأتحدث عن مدى عدم الأمان هنا، والقذارة في هذه العاصمة التي كانت يومًا ما جميلة أصبحت مليئة بالرسوم الجدارية".

وعلق أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على زلة الرئيس ترامب قائلاً: "يبدو أنه نسي بأن ألاسكا ولاية أمريكية".

وقال آخر: "ألاسكا أصبحت ولاية أمريكية منذ 1871، هل عادت إلى روسيا مرة أخرى؟ لماذا لم تخبرونا!".

ولاحقًا ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب أخطأ في التعبير بينما كان يحاول القول إنه ذاهب لإبرام صفقة مع روسيا. وأوضح أن اللقاء مع بوتين سيكون تمهيديًا، وسيطلب فيه من الرئيس الروسي إنهاء النزاع في أوكرانيا، وبعد ذلك ينوي الاتصال بالقادة الأوروبيين.

وكان الكرملين والبيت الأبيض قد أعلنا ليل السبت عن التحضير للقاء بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا يوم 15 أغسطس. وبحسب مساعد القيادة الروسية يوري أوشاكوف، سيركز الطرفان على مناقشة سبل التسوية طويلة الأمد للنزاع الأوكراني.

روسيا اليوم
 
 
