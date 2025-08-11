مصر .. السيسي يجدد الثقة ويمدد خدمة مسؤولين كبيرين

ووفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2025، المنشور في الجريدة الرسمية، تم مد خدمة الفريق أسامة منير محمد ربيع في منصبه كرئيس لمجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لمدة عام إضافي، اعتبارًا من 12 أغسطس 2025.
ويأتي هذا القرار تأكيدًا على دور الفريق ربيع في إدارة واحدة من أهم الشرايين الاقتصادية في مصر، حيث ساهمت قناة السويس في تحقيق إيرادات قياسية خلال السنوات الأخيرة، مما عزز مكانتها كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية، قبل أن تتعرض لخسائر كبيرة بسبب اضطرابات الملاحة في منطقة البحر الأحمر.
كما أصدر الرئيس المصري القرار رقم 427 لسنة 2025، والذي يقضي بتجديد تعيين وليد محمد سامي محمد جمال الدين رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير لمدة عام، اعتبارًا من 12 أغسطس 2025.
وتأتي هذه القرارات في إطار حرص القيادة المصرية على استمرارية الاستقرار الإداري في المؤسسات الحيوية، خاصة تلك المرتبطة بالاقتصاد الوطني.
وتعد قناة السويس ومنطقتها الاقتصادية من أبرز المحركات الاقتصادية في مصر، حيث تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال إيرادات الملاحة والاستثمارات الصناعية واللوجستية.
وقد شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في السنوات الأخيرة تطورات كبيرة، بما في ذلك جذب استثمارات أجنبية في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والصناعات الثقيلة، كما أن قناة السويس حافظت على مكانتها كممر مائي عالمي رئيسي، رغم التحديات الإقليمية والدولية.
روسيا اليوم
-
