بالرغم من اعراضه الصامتة .. 6 علامات تحذيرية لارتفاع الكوليسترول في الدم لدى النساء

الوكيل الإخباري- يتسبب ارتفاع الكوليسترول بعدد من المشكلات الصحية، بما في ذلك الأمراض القلبية مثل مرض الشريان التاجي، يمكن أن يحدث لنتيجة الأمراض القلبية مثل التهاب في الجسم، يمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول إلى ارتفاع ضغط الدم.

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نستعرض في التقرير التالي، أسباب ارتفاع الكوليسترول عند النساء، وفقًا لموقعي "WebMD" و"Clevelandclinic".



أسباب ارتفاع الكوليسترول عند النساء



تلعب الجينات دورًا في الإصابة بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، لكن قد تسهم عوامل مثل اتباع نمط حياة خاطئ في الإصابة، كالتالي:



-عدم الحركة

يزيد عدم الحركة اللازمة كما يكفي من ممارسة النشاط البدني مثل التمارين الهوائية يحسن من نسبة الكوليسترول في الدم، خاصًة للنساء اللاتي يجلسن كثيرًا في المنزل أو اللاتي يمتهن بعمل مكتبي، حيث أن الجسم عند عدم الحركة لا ينتج ما يكفي من الكوليسترول.



-النظام الغذائي

قد ترفع بعض الأطعمة أو تخفض نسبة الكوليسترول في الدم، لذا هناك أطعمة غنية بالدهون المشبعة غير الصحية؛ تؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول.



-التوتر

التعرض للكثير من التوتر أو الإجهاد العصبي، يؤدي إلى إفراز هرمون الكورتيزول؛ هو هرمون يؤدي إلى تغيرات هرمونية تجعل الجسم ينتج الكوليسترول الضار.



أعراض ارتفاع الكوليسترول عند النساء



تميل الأعراض إلى الظهور على القلب والأوعية الدموية:



-ظهور ورم لونه أصفر على الجلد، التي تعود إلى مستويات مرتفعة من الكوليسترول.



-ظهور ألم الصدر في الجانب الأيسر أو الشعور بالضغط أو الامتلاء من الألم.



-دوخة.



-المشي غير المستقر.



-الكلام غير الواضح.



-ألم في أسفل الساقين.



مضاعفات ارتفاع الكوليسترول لدى النساء

لا يتسبب ارتفاع الكوليسترول في الدم إلى أعراض واضحة، لذلك هو قد يؤدي إلى مضاعفات مثل التالي:



-الذبحة الصدرية، عبارة عن ألم الصدر الناجم عن أمراض القلب.

-ارتفاع ضغط الدم.



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