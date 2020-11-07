بدائل صحية للملح .. تعرف عليها

الوكيل الإخباري _ يعد الملح اكثر انواع التوابل شعبية واستخدام حيث لا يخلو اي منزل من وجوده ، ويعتبر عنصر أساسي يضاف للأطعمة ، الا انه قد يسبب مصدر قلق عن استخدامه بكثرة ، وذلك لانه يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم كما انه يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، تعرف على ابرز البدائل الصحية للملح :
– الثوم
حيث انه يحتوي على فوائد صحية عديدة: فهو يقوي جهاز المناعة ، ويقلل من ضغط الدم ، ويدعم صحة الدماغ.
كما انه يتميز بطعم لاذع يعزز نكهة أي طبق ، ولهذا يمكن استخدامه كبديل للملح.
– فلفل أسود
حيث يعد اضافة الفلفل الأسود إلى الوجبات يمكن أن تضيف قدرًا كبيرًا من النكهة دون إضافة الملح.
– عصير ليمون
يمكن استخدام عصير الليمون كبديل للملح لأنه يبرز النكهات الطبيعية للأطباق.
المصدر : الامارات نيوز
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