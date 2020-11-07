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السبت، 07-11-2020 11:50 ص

بدائل صحية للملح .. تعرف عليها

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الوكيل الإخباري _ يعد الملح اكثر انواع التوابل شعبية واستخدام حيث لا يخلو اي منزل من وجوده ، ويعتبر عنصر أساسي يضاف للأطعمة ، الا انه قد يسبب مصدر قلق عن استخدامه بكثرة ، وذلك لانه يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم كما انه يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، تعرف على ابرز البدائل الصحية للملح :

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– الثوم
حيث انه يحتوي على فوائد صحية عديدة: فهو يقوي جهاز المناعة ، ويقلل من ضغط الدم ، ويدعم صحة الدماغ.

 

كما انه يتميز بطعم لاذع يعزز نكهة أي طبق ، ولهذا يمكن استخدامه كبديل للملح.


– فلفل أسود
حيث يعد اضافة الفلفل الأسود إلى الوجبات يمكن أن تضيف قدرًا كبيرًا من النكهة دون إضافة الملح. 


– عصير ليمون
يمكن استخدام عصير الليمون كبديل للملح لأنه يبرز النكهات الطبيعية للأطباق.

 

 المصدر : الامارات نيوز 

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