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الإثنين، 29-01-2024 03:05 م

بدون أدوية - هكذا تتخلص من الحروق المنزلية المفاجئة

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الوكيل الإخباري - تحدث حروق الجلد نتيجة التعرض لدرجات حرارة منخفضة، يمكن أن تتراوح حروق الجلد من الخفيفة إلى الشديدة، اعتمادًا على شدة التعرض للبرودة، ورغم إمكانية التعامل معها من خلال استخدام بعض الأدوية، إلا أن البعض يتساءل عن الطرق الطبية التي تساعد في التخلص منها.

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و في السياق، التالي نقدم الشروط التي يجب اتباعها للتعامل مع الحروق الجلدية المفاجئة في المنزل، وذلك حسبما ذكرته الدكتورة رحاب حجازي أستاذة الأمراض الجلدية بجامعة القاهرة.

 

طرق طبيعية للتعامل مع الحروق الجلدية
أوضحت الطبيبة، أنه يمكن التعامل مع الحروق الجلدية البسيطة، مثل حروق الدرجة الأولى والثانية، في المنزل ومع ذلك فاذا كانت من حروق الدرجة الثالثة أو إذا كانت الحروق واسعة النطاق، يجب طلب العناية الطبية الفورية، مشيرة إلى بعض الطرق المنزلية للتعامل مع الحروق الجلدية من بينها ما يلي:
- إبعاد المصاب عن مصدر الحرارة، فإذا كان الحرق ناجمًا عن حريق، فاطفئه على الفور، وإذا كان الحرق ناجمًا عن مادة كيميائية، يجب إزالة المادة الكيميائية من الجلد باستخدام الماء أو محلول حمضي أو قلوي.
- تقييم شدة الحرق، إذا كان الحرق شديدًا، فيجب طلب العناية الطبية الفورية.
- تبريد المنطقة المصابة بالماء الجاري البارد لمدة 10-15 دقيقة، فقد يساعد ذلك التبريد على تقليل الألم والتورم والالتهاب.
- تغطية المنطقة المصابة بضمادة نظيفة وجافة فهي تساعد على حماية المنطقة المصابة من العدوى.
- إعطاء المصاب مسكنًا للألم، مثل الإيبوبروفين أو الأسيتامينوفين.
- مراقبة المصاب عن كثب بحثًا عن أي علامات للعدوى، مثل الاحمرار أو التورم أو الألم المتزايد أو الحمى.

 

الكونسلتو 

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