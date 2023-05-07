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الأحد، 07-05-2023 12:41 م

بدون أدوية.. 5 علاجات منزلية للتخلص من ألم الكعب والقدمين

الم-الكعب-عند-الاستيقاظ


الوكيل الإخباري- يعاني بعض الأشخاص من آلام الكعب والقدمين عند الاستيقاظ من النوم، وهى حالة قد تثير القلق، نظرًا لعدم معرفة السبب الرئيس وراء الإصابة بها، وهناك بعض العلاجات الطبيعية التي تخفف من ألم الكعب.

في السياق التالي، نوضح أبرز العلاجات المنزلية التي تساعد في علاج ألم القدم، وذلك حسبما جاء في موقع، "Healthline".

علاجات منزلية للتخلص من ألم الكعب

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1-الثلج
يساعد وضع الثلج على القدمين، في تقليل التورم والالتهابات والألم، وذلك عن طريق وضع قطعة قماش مليئة بالثلج على الساق لمدة 20 دقيقة، وعدم وضعه مباشرة على الجلد.


2-التدليك
يمكن تدليك القدمين المصابة عن طريق إمساكها والضغط برفق على منطقة القدم والكعب بإلإصبع، حيث تسبب ذلك في التخلص من ألم الكعب أثناء الصباح، كما يمكن وضع زيت على باطن القدم ثم تدليكها بالضغط برفق في أي منطقة مؤلمة.

 

3-ارتداء دعامات
قد تساعد الدعامات المقوسة للأحذية في الحصول على الراحة وتقليل الصدمة التي تتعرض لها القدم مع كل خطوة، ويجب اختيار النوع والمقاس المناسب للشخص.


4-الراحة
تساعد الراحة التامة في الوقاية من أي مضاعفات ناتجة عن الإصابة بألم الكعب أثناء الصباح، والسماح للمنطقة المصابة بالشفاء وتخفيف التورم.


5-تمديد القدم

عمل تمديد للقدم وتحريك مشط القدم في حركات دائرية بسيطة قد يساعد في الحصول على الاسترخاء وتقليل حدة الألم، يمكن تكرار الأمر مع كل قدم لمدة 10 ثواني مع مراعاة الجلوس في وضع مريح.

 

الكونسلتو الطبي

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