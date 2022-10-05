بديل الخبز للرجيم.. يساعدك على خسارة الوزن

الوكيل الإخباري-يُعد الخبز عنصرًا غذائيًا أساسيًا أثناء تحضير الوجبات، فالكثيرون يعتمدون عليه أثناء تناول الطعام خاصة في وجبتي الإفطار والعشاء، لذا عندما يفرض عليكِ وزنكِ الزائد اتباع حمية غذائية قليلة الكربوهيدرات، تُصبحين أكثر حاجة إلى استبدال الخبز ببدائل أخرى، وهو ما قد يشكل صعوبة بالغة في إيجاد هذا البديل.

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في السطور التالية، بديل الخبز للرجيم لتتمتعي بصحة جيدة أثناء اتباع الرجيم المناسب لكِ.

غالبية الخبز المباع اليوم مصنوع من القمح المكرر، والذي تمَّ تجريده من معظم الألياف والمواد الغذائية، مما قد يتسبب في ارتفاع كبير في نسبة السكر في الدم ويؤدي إلى حصول الجسم على مزيد من السعرات الحرارية.

هناك أيضًا العديد من الأشخاص الذين لا يتحملون الجلوتين، وهو بروتين موجود في القمح، وهذا يشمل المصابين بمرض الاضطرابات الهضمية وحساسية الجلوتين. كما يحتوي القمح أيضًا على نسبة عالية من الكربوهيدرات قصيرة السلسلة تسمى FODMAPs، والتي تسبب ضيقًا في الجهاز الهضمي لدى العديد من الأشخاص.

ومن بين البدائل الجيدة للخبز ما يلي:





1-تورتيلا الذرة

يمكن صنع التورتيلا إما بالقمح أو الذرة، وتورتيلا الذرة خالية من الجلوتين ولكنها غنية بالألياف، مما يجعلها خيارًا رائعًا للأشخاص الذين لديهم حساسية من الجلوتين.

ويمكنك استخدام تورتيلا الذرة في السندويشات واللفائف والبرجر والبيتزا أو ببساطة مع الإضافات مثل الزبدة والجبن.

ومن السهل جدًا صنع تورتيلا الذرة بنفسك، لأنها تحتوي على مكونين فقط وهما الماء ودقيق مكسيكي يسمى Masa Harina.



2-الخس والأوراق الخضراء



تعتبر الخضروات ذات الأوراق الكبيرة مثل الخس بدائل رائعة للخبز أو اللفائف، إذ يمكنك ملء هذه الخضروات بطبقة مثل اللحوم أو الأجبان، ويمكن أيضًا استخدام الورقة كغطاء، لتجميع كل شيء معًا.

ولفائف الخس عادة تكون طازجة للغاية وهي أقل في السعرات الحرارية من اللفائف المصنوعة من الخبز.







3-البطاطا الحلوة والخضروات

تعدُّ شرائح البطاطا الحلوة المطبوخة بديلاً ممتازًا ولذيذًا للخبز في الرجيم، خاصة مع البرجر، ويمكن استخدامها أيضًا في مجموعة متنوعة من وصفات الخبز.

والخضروات الأخرى، مثل الباذنجان والفلفل والخيار والفطر، يمكن تصنيعها لتصبح أيضًا بدائل رائعة للخبز، وهي خيارات لذيذة مع إضافات مثل اللحوم والجبن الكريمي والخضروات.

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4-خبز القرنبيط أو قشرة البيتزا

يحظى صنع قشور الخبز أو البيتزا بمزيج من القرنبيط والجبن بشعبية كبيرة، وللقيام بذلك يجب أن يتم طحن رأس القرنبيط بالكامل وطهيه، ثم يتم خلط القرنبيط مع البيض والجبن والتوابل قبل أن يتم تسويتها وخبزها، وهو بديل رائع للخبز، كما أنه منخفض الكربوهيدرات.



5-البيض

يعتبر البيض من أكثر الأطعمة المغذية التي يمكنك تناولها، وهو بديل للخبز غني بالبروتين، ويمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من الأطعمة، فعلى سبيل المثال عند تناول البرجر، يمكن أن يحل البيض المقلي محل الخبز.



6- خبز العجين المخمر

خبز العجين المخمر مصنوع من الحبوب المخمرة، إذ تقلل عملية التخمير من مضادات التغذية في الحبوب، مما يزيد من توافر العناصر الغذائية، وهو أسهل في الهضم وأكثر تغذية من الخبز العادي لاحتوائه على حمض اللاكتيك.

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