بشرة جافة - الأسباب وطرق العلاج

الوكيل الإخباري - يُنتج الجلد بشكل طبيعي زيتًا يسمى الزهم لإبقائه رطبًا، لذا يمكن أن يصبح الجلد جافًا عندما لا ينتج ما يكفي من الزيت.

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والبشرة الجافة يمكن أن تسبب حكة وقد تبدو متقشرة وغير ملساء ويكون بها احمرار، كما تفتقر البشرة المصابة بالجفاف إلى الماء وتبدو باهتة أو خشنة.

ما هي أسباب جفاف الوجه؟

الحرارة: تعمل التدفئة المركزية ومواقد الحطب والسخانات والمدافئ على تقليل الرطوبة وتجفيف بشرتك ووجهك، وكذلك التعرض المفرط للشمس من أسباب جفاف الوجه.



الحمامات الساخنة والاستحمام: يمكن أن يؤدي الاستحمام لفترة طويلة إلى جفاف بشرتك، وكذلك الحال بالنسبة للسباحة المتكررة، خاصة في حمامات السباحة شديدة الكلور.



الصابون والمنظفات القاسية: العديد من أنواع الصابون والمنظفات والشامبو الشائعة تزيل الرطوبة من بشرتك لأنها مُصمَّمة لإزالة الزيوت.



الإصابة بأمراض جلدية: الأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض الجلدية معرضون لجفاف الجلد،

ومنها ما يأتي:

التهاب الجلد التأتبي، أي الأكزيما.

التهاب الجلد الدهني.

الصدفية.



المناخ: الإقامة في المناطق ذات المناخ الجاف يمكن أن يؤدي إلى جفاف بشرتك.



أسباب جفاف الوجه الأخرى: قد تشمل أسباب جفاف الوجه الآتي أيضًا:



1- درجة حموضة الجلد غير المتوازنة.

2- غسل الوجه بشكل مفرط.

3- الطقس البارد.

4- التعرض للهواء الجاف.

5- داء السكري.

6- قصور الغدة الدرقية.

7- التدخين.

كيف يتم علاج جفاف الوجه؟

1. التقليل من الاستحمام

2. غسل الوجه بلطف

3. ترطيب البشرة يوميًا

4. استخدام جهاز ضبط الرطوبة