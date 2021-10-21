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الخميس، 21-10-2021 03:27 م

بعادات بسيطة.. تخلص من ارتفاع الكوليسترول في الدم

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الوكيل الإخباري- مع تسارع وتيرة الحياة واعتماد الكثيرين على الوجبات السريعة والأطعمة غير الصحية، فإن ارتفاع الكوليسترول أصبح مشكلة منتشرة، تهدد حياة الكثيرين نظرا لتأثيره على صحة القلب، إلا أنه من الممكن التحكم به والتخلص من مخاطره، بإدخال عادات بسيطة على نظامنا الصحي اليومي.

ويوصي خبراء التغذية، باتباع عادات معينة، أو إدخال تعديلات على النظام الغذائي، للتقليل من الكوليسترول المرتفع، إلى جانب الأدوية التي قد تكون ضرورية في بعض الحالات، بعد استشارة الطبيب، وممارسة التمارين الرياضية أو المشي.

وتشمل العادات الغذائية الموصي بها:

ابدأ يومك بدقيق الشوفان:

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إذا كنت تريد أن تبدأ كل يوم بقدم أكثر صحة، فحاول جعل دقيق الشوفان جزءا من روتين الإفطار، لأن "بيتا-غلوكان" عبارة عن ألياف قابلة للذوبان توجد في دقيق الشوفان، تساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار LDL ويمكن أن تجعلك تشعر بالشبع.

زد من تناولك للدهون غير المشبعة:
في حين أن الدهون المشبعة يمكن أن تزيد من مستوى الكوليسترول لديك، فإن إضافة بعض الدهون غير المشبعة إلى نظامك الغذائي قد يكون له تأثير معاكس.
وتعد الأسماك الغنية بأوميغا 3، مثل السلمون والتونة، والمكسرات مثل اللوز والجوز البرازيلي والجوز، والزيوت النباتية، بما في ذلك زيوت عباد الشمس والزيتون والذرة والجوز، كلها مصادر جيدة للدهون غير المشبعة.

ركز على مصادر البروتين النباتي:
نقلت خبيرة التغذية كريستن فليمينغ، عن دراسة نشرت في المجلة الأميركية للتغذية السريرية، قائلة: "إن أسلوب الحياة النباتي لا يساعدك فقط على التخلص من الوزن الزائد، لكنه يساعد أيضا على خفض نسبة الكوليسترول الضار، وعند القيام بذلك يمكن تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب بشكل كبير".

الصيام المتقطع:
إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، فإن ممارسة الصيام المتقطع قد يكون أسهل طريقة للحصول على أرقام أقل للكوليسترول في وقت أقصر.

وأظهرت الأبحاث أن الصيام المتقطع قد يكون استراتيجية لخفض الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار، ورفع مستوى الكوليسترول الجيد.

ونصح خبير التغذية داون جاكسون بلاتنر، الراغبين في تجربة الصيام المتقطع، بأن يجربوا النظام الذي يقوم على الأكل لمدة 8 ساعات في اليوم، والاكتفاء بشرب الماء لـ 16 ساعة

 

المصدر: سكاي نيوز

 




 

 


 

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