بعضها خطير.. أمراض عديدة تُنذرك بها يدك

الوكيل الإخباري _ إن رجفة اليد هي حالة يُصاب بها بعض الأشخاص من وقت لآخر وتُسمى أيضاً بهزة اليد، وهي ليست من الحالات المؤذية أو المُهددة للحياة، ولكنها قد تكون مُحرجة أو قد تؤدي لصعوبة القيام بالنشاطات والمهام اليومية، كما يُمكن أن تكون علامة تحذير مُبكر لبعض الحالات العصبية والتنكسية.





أسباب الإصابة برجفة اليدين:

الكثير من النّاس يربطون رجفة اليدين بمرض باركنسون، ولكن السبب الرئيسي للإصابة بهذه الرجفة هو الهزة الأساسية، وهو اضطراب عصبي شائع يؤثر على البالغين، ولكنه ليس مفهوماً بشكل جيد إلى حد الآن.



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ومن المُحتمل أن ينتج هذا الاضطراب بسبب خلل في وظيفة الدماغ الطبيعية، وعلى الرغم من ذلك فإن الباحثين ليسوا متأكدين تماماً من السبب الرئيسي له وفيما إذا كان عبارة عن عملية تنكسية، أو إذا كانَ بالإمكان إيقافه.



غالباً ما يواجه الأشخاص المُصابين بالهزة الأساسية الرجفة بشكل مُستمر، وتكون أكثر شيوعاً في اليدين والذراعين والرأس، والحبال الصوتية، وليس بالإمكان التحكم بها، وقد تزيد الحالة وتكون أكثر وضوحاً في حال محاولة الشخص تحريك عضلاته، وقد تهدأ في حال السكوت والسكون والتزام عدم الحركة.



وعلى سبيل المقارنة، الناس الذين يُعانون من مرض باركنسون عادةً ما يشهدون رجفة اليد عندما تكون عضلاتهم مُرتاحة وعندما لا يقومون بأي حركة.



ومن الأسباب الأُخرى لرجفة اليدين:

1. فرط نشاط الغدة الدرقية.

2. أمراض المخيخ.

3. مرض هنتنغتون.

4. أعراض جانبية لبعض أنواع الأدوية.

5. استهلاك كميّات كبيرة من الكافيين، مثل القهوة والنسكافيه.

6. تعاطي الكحول أو الإدمان عيلها.

7. القلق أو التوتر.

8. انخفاض مُعدل السُكر في الدم.

9. أمراض عصبيّة.



المصدر : الامارات نيوز