آلام في الجسم… تشير إلى مستويات خطيرة من ارتفاع الكوليسترول

الوكيل الإخباري _ يعد الكوليسترول عبارة عن مادة شمعية شبيهة بالدهون ينتجها الكبد، ويعمل على تكوين أغشية الخلايا وفيتامين D وبعض الهرمونات ، وعلى الرغم من ذلك الا ان وجود الكثير من الكوليسترول في مجرى الدم يمكن أن يسبب آثارا وخيمة على الصحة العامة للفرد. ويزيد ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم من خطر إصابة الشخص بأمراض القلب.





وهناك بعض العلامات المبكرة التي يجب اكتشافها وهي :

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– الذبحة الصدرية وآلام الصدر

– الغثيان

– التعب الشديد

– ضيق في التنفس

– خدر أو برودة في أطرافك



بالاضافة الى بعض العلامات الغامضة التي تشير إلى أن مستويات الكوليسترول لدى شخص ما أصبحت خطيرة بما في ذلك الألم في أربعة أجزاء من الجسم، وهي: ألم في الرقبة أو الفك أو الجزء العلوي من البطن أو الظهر.



المصدر : الامارات نيوز