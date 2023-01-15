الأحد 15-01-2023
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الأحد، 15-01-2023 09:27 ص

بعيداً عن كورونا .. الى ماذا تشير ضعف حاسة الشم ؟

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الوكيل الإخباري-قالت دراسة جديدة إن ضعف حاسة الشم لدى كبار السن عامل خطر لهشاشة العظام، وإنها مقياس لتزايد احتمال الكسور والإصابات.

ونُشرت الدراسة على موقع "هيلث داي"، وأجريت في كلية طب جون هوبكنز في بالتيمور، وحلل الباحثون بيانات 1160 شخصاً متوسط أعمارهم 76 عاماً، وخضعوا لفحص 5 روائح أساسية لقياس القدرة على تمييز الروائح وشدتها.

وأظهرت النتائج ارتباط ضعف حاسة الشم بضعف العضلات، وانخفاض مستوى النشاط البدني، وبطء المشي، والإنهاك.

وقالت النتائج إن "التحسينات في حاسة الشم ترتبط بتحسن الحالة الصحية والقدرة على الصمود. وكلما كانت حاسة الشم لدى الشخص أسوأ، كان الشخص ضعيفاً".

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