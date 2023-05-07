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الأحد، 07-05-2023 01:50 م

بينها صعوبة البلع .. 3 اعراض لسرطان الغدة الدرقية

سرطان_الغدة_الدرقية


الوكيل الإخباري- يحدث سرطان الغدّة الدرقيّة عادةً في سن مبكّرة مقارنةً بأنواع السّرطانات الأخرى التي يعاني منها البالغون، وفقًا لما ذكره الحساب الرّسمي لوزارة الصحة العامة القطرية بتغريدة عبر "تويتر".

ولكن غالبًا ما يكون هذا المرض قابلاً للعلاج عندما يتم تشخيصه مبكرًا.

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ويمكن أن تشمل أعراض سرطان الغدّة الدرقيّة التّالي:

وجود كتلة في مقدّمة العنق


صعوبة في التّحدث والبلع


الشّعور بالألم في الحلق أو العنق


ووفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لمؤسَّسة حَمَد الطبيّة الحكوميّة، يحدث سرطان الغدّة الدرقيّة عندما تنمو خلايا غير طبيعية داخل الغدّة، وتؤدّي لفقدان التّحكم في وظائف الغدّة الدرقيّة.


ومثل السّرطانات الأخرى، تبدأ طريقة الوقاية من سرطان الغدّة الدرقيّة باتّباع عادات صحيّة، مثل الحفاظ على وزنٍ صحّي، ومزاولة النّشاط البدني باستمرار.
ورغم أن مسبّبات سرطان الغدّة الدرقيّة لا تزال غير مفهومة تمامًا، إلا أنّ هناك العديد من العوامل التي قد تجعل المرء أكثر عرضة للإصابة بها.


وتتضمّن تلك العوامل التعرّض للإشعاع، وتاريخ الأسرة المرضي الذي يُشير إلى وجود حالات إصابة بأمراض الغدّة، أو سرطان الغدّة الدرقيّة، إضافةً لبعض الحالات الجينيّة الوراثيّة، مثل وجود حالات لسرطان الغدّة الدرقيّة النخاعي الذي ينتشر عبر الأُسَر.

 

سي ان ان

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