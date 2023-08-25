تأثيرات سلبية .. على هذه الفئة أكل الدجاج بحذر

الوكيل الاخباري - يتميز الدجاج بقيمته الغذائية العالية، ومع ذلك، يتجنب بعض المصابين بارتفاع الكوليسترول بالدم تناوله، خوفًا من أن يكون له تأثيرات سلبية على صحتهم.



هل الدجاج آمن على مرضى الكوليسترول؟

في هذا الصدد، قال الدكتور سيد حماد، استشاري التغذية العلاجية، إن الدجاج يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة، مقارنة بباقي أنواع اللحوم الأخرى.



وأضاف حماد أن تأثير الدجاج على مستويات الكوليسترول بالدم يتوقف على عاملين، هما:





- الجزء الذي يتم تناوله من الدجاج.





- طريقة طهي الدجاج.



وأوصى استشاري التغذية العلاجية مرضى الكوليسترول بتناول الصدر، مشيرًا إلى أنه أقل جزءًا في الدجاج احتواءً على الدهون المشبعة، يليه الفخذ والجناح والساق.



وحذر مرضى الكوليسترول من الدجاج المقلي، لأن القلي في الزيت يكسبه مستويات عالية من الدهون المتحولة، التي تشكل خطرًا كبيرًا على صحتهم، موضحًا أن الشواء والسلق هما أفضل طريقتين لطهي اللحوم.



وفي ختام حديثه، شدد حماد على ضرورة التخلص من الجلد قبل تناول الدجاج، لأنه يتسبب في ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم، بسبب محتواه المرتفع من الدهون.

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