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الأحد، 09-01-2022 07:41 ص

تأثيرها مذهل في مكافحة التجاعيد.. تناولوا هذه المكسرات

مكسرات


الوكيل الإخباري - تعد المكسرات خيارا مثالياً صحياً ومذهلاً  للقضاء ومكافحة ظهور التجاعيد والحصول على بشرة أكثر شبابا، بسبب احتوائها على  العديد من الفيتامينات والألياف والدهون الجيدة ومضادات الأكسدة والمعادن.

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وهناك 5 أنواع من المكسرات خصوصا إذا كنت تهدف للبحث عن المكونات المضادة للشيخوخة، وهذه أبرزها :


الكاجو
يحتوي الكاجو الخام على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية ومحتوى وافر من الألياف التي تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات، كما يقلل تناول الكاجو من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي ومرض السكري.


وأظهرت بعض الدراسات العلمية أن هذه المكسرات قد تحسن الصحة العقلية، وتزيد من كثافة المعادن في العظام.


الفستق
يحتوي الفستق على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والالتهابات والتي تعمل على الحد من حب الشباب وحماية بشرتك من التلف.


الجوز
يحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية المضادة للالتهابات التي تساعد في الحفاظ على توهج البشرة وتقويتها.


وتقول كريستينا ألنيرايت، اختصاصية تغذية "يمثل الجوز أحد أهم مصادر البوليفينول وهي مادة تحتوي على مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات مرتفع وله تأثير إيجابي ضد السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض العصبية.


اللوز
يعد اللوز مصدرا ممتازا لفيتامين E، الذي قد يحمي الجلد من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، ويحافظ على رطوبة الجلد، ويساعد على إصلاح أنسجته، فكل هذه السمات تلعب دورا في الحصول على بشرة صحية ومتألقة قد تبدو أصغر سناً.


المكسرات البرازيلية


مليئة بأحماض أوميغا 3 الدهنية والسيلينيوم التي تعزز مرونة بشرتك وتقلل الالتهاب المرتبط بحب الشباب.


علاوة على ذلك، فإن الجوز البرازيلي "يحتوي أيضا على عناصر ضمن تجديد بشرتك، ويحسن المرونة، ويمنع التجاعيد.

 

البيان


 




 

 


 

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