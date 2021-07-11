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الأحد، 11-07-2021 02:15 م

تأثير الاكتئاب على الحامل وعلاجاته

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الوكيل الإخباري - تتعرض الكثير من الحوامل لما يعرف باكتئاب الحمل، ويشكل التخلص منه تحديًا كبيرًا، لما ينتجه من مضاعفات خطيرة على صحتها وصحة الجنين، إليك أهم المعلومات.

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يعرف اكتئاب الحمل بأنه اضطراب مزاجي يحدث للمرأة في مرحلة الحمل، وهو اضطراب بيولوجي ينطوي على تغييرات في كيمياء الدماغ نتيجة تأثير الهرمونات على المواد الكيميائية، والتي ترتبط مباشرة بالاكتئاب والقلق أثناء الحمل.

أعراض اكتئاب الحمل

1 - الشعور بالاكتئاب معظم الوقت لمدة أسبوعين على الأقل.
2 - عدم الاستمتاع بالأشياء التي اعتدت على الاستمتاع بها.
3 - قلة الاهتمام بالمحيط.
4 - الشعور بعدم القيمة.
5 - انخفاض الطاقة.
6 - ضعف التركيز.
7 - تغييرات في الشهية.
8 - الشعور باليأس.
9 - التفكير بالانتحار.
10 - المبالغة في ساعات النوم أو قلة النوم.

 

ما هي العلاجات الامنة لاكتئاب الحمل؟

1 - العلاج النفسي: ويتم هنا استخدام العلاج السلوكي المعرفي (CBT) من خلال تعريف الأم بطرق جديدة لإدارة الأفكار والعواطف.
2 - أحماض أوميجا 3 الدهنية الأساسية: قد يصف لك طبيبك تناول بعض الأطعمة التي تحتوي على تلك الأحماض، مثل: الأسماك الدهنية والجوز، لتحسين المزاج وتقليل أعراض الاكتئاب عمومًا.
3 - العلاج بالضوء: حيث تتعرض المرأة الحامل لأشعة الشمس الاصطناعية في أوقات محددة من اليوم للمساعدة في تخفيف أعراض الاكتئاب.
4 - الوخز بالإبر: وهو من أبرز العلاجات المتعارف عليها في الصين، حيث يقوم الطبيب بوضع إبر صغيرة في مناطق من الجسم يعتقد أنها تؤثر على المزاج.


في حال عدم شعورك بالراحة في التحدث مع طبيبك حول مشاعرك من الاكتئاب، فابحثي عن شخص اخر تتحدثين معه، ولا تحاولي أن تواجهي الاكتئاب وحدك.

 

المصدر - ويب طب 

 




 

 


 

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