تأثير نقص فيتامين د في الجسم .. وماعلاقته بخشونة الركبة ؟

الوكيل الإخباري-يعاني بعض الأشخاص من نقص في فيتامين د في الجسم عن المعدل الطبيعي، والمسؤول عن تعزيز الكالسيوم في الجسم، وكذلك تنظيم أداء الخلايا العصبية، كما يعزز وظيفة جهاز المناعة.

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نستعرض في السطور التالية، أعراض نقص فيتامين د في العظام، ومدى احتمالية تسببه في خشونة الركبة.



تأثير نقص فيتامين د في الجسم

قال الدكتور شهاب الدين غريب، أخصائي طب وجراحة العظام في مصر، إن نقص فيتامين د في الجسم يؤثر على العظام على المدى القصير والطويل، فعلى المدى القصير يتسبب فيما يلي:



- وجع وألم عام في الجسم بأكمله.

- ألم بشكل عام في المفاصل.

- ضعف في العضلات.

- ضعف في الأعصاب.



وأردف أخصائي طب وجراحة العظام، أن نقص فيتامين د في الجسم بالنسبة للعظام على المدى الطويل، يؤدي إلى ما يلي:



- التهاب شديد في الأعصاب، وخاصةً الأعصاب القريبة من المفاصل.

- هشاشة في العظام.



هل نقص فيتامين د يؤدي إلى خشونة الركبة؟

وأوضح الدكتور شهاب الدين غريب أخصائي طب وجراحة العظام، أن السبب الرئيسي لحدوث خشونة في المفاصل والركب، هو تآكل الغضاريف الموجودة بين المفاصل العظمية.



وتابع غريب، أن من الممكن أن يتسبب نقص فيتامين د في الجسم في حدوث خشونة في المفاصل، في حالة واحدة فقط، ألا وهي، الهشاشة العظمية الشديدة، مؤكدًا أن الهشاشة تسبب خشونة في الفقرات والمفاصل فيما بعد، وذلك يتم الكشف عنه، عن طريق أشعة dexa.



الكونسلتو الطبي

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