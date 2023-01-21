السبت 21-01-2023
الوكيل الاخباري

تفاصيل مثيرة حول الاستيلاء على مسكوكات أثرية وذهبية وبيعها خارج الأردن

انخفاض معدل المواليد وتحذير من تأثيره على العالم

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في اربد غداً

إغلاق مؤقت لطريق خدمات قناة الملك عبدالله من الأحد وحتى الاثنين المقبل

نقيب الألبسة: الخصومات على البضائع الشتوية أكثر نسبياً من المعتاد

الدفاع المدني: 919 حالة إسعافية الجمعة

ضريبة الدخل والمبيعات: نظام الفوترة لم يأتي لإقرار ضريبة

الدوريات الخارجية تسيطر على تسريب مادة البنزين من أحد صهاريج نقل

تقرير: الفضة بديل الذهب خلال سنوات الركود والتضخم

الوطني للأمن السيبراني يحذر من طلبات الصداقة على منصات التواصل - فيديو

السبت، 21-01-2023 11:40 ص

تأثير نقص فيتامين د في الجسم .. وماعلاقته بخشونة الركبة ؟

2db2f0f8-5648-436f-bd2b-7057d6699a83


الوكيل الإخباري-يعاني بعض الأشخاص من نقص في فيتامين د في الجسم عن المعدل الطبيعي، والمسؤول عن تعزيز الكالسيوم في الجسم، وكذلك تنظيم أداء الخلايا العصبية، كما يعزز وظيفة جهاز المناعة.

اضافة اعلان


نستعرض في السطور التالية، أعراض نقص فيتامين د في العظام، ومدى احتمالية تسببه في خشونة الركبة.

تأثير نقص فيتامين د في الجسم
قال الدكتور شهاب الدين غريب، أخصائي طب وجراحة العظام في مصر، إن نقص فيتامين د في الجسم يؤثر على العظام على المدى القصير والطويل، فعلى المدى القصير يتسبب فيما يلي:


- وجع وألم عام في الجسم بأكمله.
- ألم بشكل عام في المفاصل.
- ضعف في العضلات.
- ضعف في الأعصاب.


وأردف أخصائي طب وجراحة العظام، أن نقص فيتامين د في الجسم بالنسبة للعظام على المدى الطويل، يؤدي إلى ما يلي:


- التهاب شديد في الأعصاب، وخاصةً الأعصاب القريبة من المفاصل.
- هشاشة في العظام.


هل نقص فيتامين د يؤدي إلى خشونة الركبة؟
وأوضح الدكتور شهاب الدين غريب أخصائي طب وجراحة العظام، أن السبب الرئيسي لحدوث خشونة في المفاصل والركب، هو تآكل الغضاريف الموجودة بين المفاصل العظمية.


وتابع غريب، أن من الممكن أن يتسبب نقص فيتامين د في الجسم في حدوث خشونة في المفاصل، في حالة واحدة فقط، ألا وهي، الهشاشة العظمية الشديدة، مؤكدًا أن الهشاشة تسبب خشونة في الفقرات والمفاصل فيما بعد، وذلك يتم الكشف عنه، عن طريق أشعة dexa.

 

الكونسلتو الطبي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
فوائد-الكولاجين-للرجال

هل مكملات الكولاجين مفيدة لالتهاب المفاصل؟

1500894478591297500

5 آثار جانبية للأدوية تستدعي مراجعة الطبيب

176-151137-benefits-bathing-cold-water-winter_700x400

دراسة : الاستحمام بالماء البارد يقلل من الشعور بالاكتئاب

ما_هو_طب_الطوارئ

كيف تتصرف بحال تعرض شخص امامك لأزمة صحية مفاجئة ؟

tbl_articles_article_24925_7331caa4710-361c-47ee-9b2c-9e8ea67ea7d1

دراسة توضح علاقة ضغط الدم والسكري بالسكتة الدماغية

120231918346962822068

ما هو نقص هرمون النمو الذي تسبب في وفاة الكوميدي الشهير عزيز؟

أخبار متعلقة
tbl_diseases_disease_300_415c503a1a1-eb0c-4fd1-8ef6-6810b0b3f515

أسباب واعراض الفشل الكلوي

tbl_articles_article_21394_92224f6afc2-b160-40f1-a292-f7216dce4044

الحساسية .. اسبابها واعراضها وطرق الوقاية

22

مع التقلبات الجوية .. نصائح للوقاية من الالتهاب الرئوي

201906120244244424

ألم الظهر لدى الأطفال .. اسبابه واعراض تستدعي التدخل الطبي

فيتامين-د-دراسة

دراسة : مكملات فيتامين "د" تقلل خطر سرطان الجلد

WhatsApp-Image-2020-10-29-at-2.05.06-PM

أعراض اكتئاب الشتاء وطرق للسيطرة عليه