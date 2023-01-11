مع التقلبات الجوية .. نصائح للوقاية من الالتهاب الرئوي

الوكيل الإخباري-الالتهاب الرئوي عبارة عن التهابات تسبب المعاناة من مجموعة أعراض مزعجة، يمكن أن تتشابه مع تلك المصاحبة للإنفلونزا والسعال.

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نستعرض في السطور التالية، مدى احتمالية الإصابة بالالتهاب الرئوي دون ظهور أي أعراض الكحة والسعال.



هل يمكن الإصابة بالالتهاب الرئوي دون كحة أو سعال؟



قال الدكتور طه عبد الحميد بكري، أستاذ الأمراض الصدرية في مصر ، إنه لا يمكن الإصابة بالالتهاب الرئوي دون أعراض الكحة والسعال على الإطلاق، موضحًا أن الأمراض الصدرية لا بد من ظهور أعراض لها، وهي الكحة والسعال، وانقطاع في النفس، وغثيان، وسرعة في نبضات القلب، وارتفاع في درجة حرارة الجسم، والتهابات رئوية.



أنواع الالتهابات الرئوية

أوضح أستاذ الأمراض الصدرية، أن الالتهابات الرئوية لها أنواع متعددة، فمنها ما يصيب فص رئة واحد، ومنها من يصيب فصيها، ومن الممكن أن يصيب كل فص التهاب مُعين، مثل مرض السل، مشيرًا إلى أن كل نوع له علاج محدد، وهذا على حسب نوع البكتيريا المسببة للالتهاب.



علاج الالتهاب الرئوي

أكد بكري، أن العلاج يتوقف في البداية على التشخيص باستخدام السماعة الطبية، ومن بعدها إجراء الفحوصات المطلوبة الممثلة في الآشعة التي تحدد موقف الالتهاب، لكي يتم وصف الدواء على أساسها.



نصائح للوقاية من الالتهاب الرئوي

وقدم بكري، عدة نصائح للوقاية من الإصابة بالالتهابات والأمراض الرئوية، وهي:



- الحفاظ على النظافة العامة.

- عدم استخدام المناديل أكثر من مرة.

- ممارسة الرياضة.

- اتباع نظام غذائي صحي.

- الابتعاد عن التدخين.

- الاكثار من شرب السوائل الدافئة.

- استشارة الطبيب المتخصص عند الإصابة بدور برد أو زكام أو كحة لمدة زمنية طويلة.

- شرب الماء بكثرة.



الكونسلتو الطبي

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