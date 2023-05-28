الأحد 28-05-2023
الوكيل الاخباري

تركيا توضح حول إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية

ما هي تفاصيل اتفاق سقف الديون الأمريكية الذي توصل إليه بايدن ومكارثي؟

واشنطن والرياض تدعوان طرفي الصراع السوداني إلى تمديد وقف إطلاق النار

اصابة بحادث صدم باص كوستر بحاجز اسمنتي على أوتوستراد الزرقاء‏

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين في عدد من الوزارات والمؤسسات -اسماء

وزارة العمل تعلن عن وظائف في جرش

انخفاض سعر حديد التسليح في الأردن 40 ديناراً وسعر الطن 545 ديناراً

حريق هائل بمنشأة تصنيع في كليفلاند بأمريكا- فيديو

الإدارات المرورية: خطة وجاهزية للتعامل مع الحالة الجوية

مصر.. إعادة فتح موانئ السويس والزيتيات وانتظام الحركة الملاحية

الأحد، 28-05-2023 09:28 ص

تجنبها.. 5 وجبات إفطار تؤدي إلى زيادة الوزن

2023_5_27_16_45_7_48


الوكيل الإخباري- تحتوي بعض أنواع من الأطعمة على السعرات الحرارية، التي قد تؤدي إلى زيادة الوزن وفي نفس الوقت تزيد من محيط الخصر، رغم أن معظم مكونات هذه الأطعمة صحية لكن طريقة استخدامها تحولها إلى كارثة.

نستعرض في التقرير التالي، قائمة بأنواع الفطور التي تتسبب في زيادة الوزن، وفقًا لموقع التغذية الصحية "Eat this".

اضافة اعلان


وجبات فطور تؤدي إلى زيادة الوزن


1-دقيق الشوفان
تناول دقيق الشوفان فقط على الإفطار، يتسبب في ارتفاع مستويات سكر الدم وزيادة الأنسولين، ما يؤدي إلى الشعور بالجوع أكبر وفي نفس الوقت التوقف عن حرق الدهون وزيادة الوزن حول البطن، كما يتضمن سعرات حرارية عالية تتضمن 500 سعر حراري، لذا يوصي خبراء التغذية من الأفضل عدم تناول دقيق الشوفان بمفرده أو تناول كميات كبيرة منه، تناول نصف موزة وبروتين مثل البيض أو الزبادي لتجنب ارتفاع السكر في الدم.


2-البيض المخفوق
يعتبر البيض مصدر جيد للبروتين ويحتل على سعرات حرارية منخفضة، كما أنه غني بالعناصر الغذائية مثل الكولين وفيتامين د، لكن كل هذه العناصر الغذائية الجيدة تصبح قيمتها أقل عند خفق البيض مع الزبدة أو الزيوت خاصًة المهدرجة، حيث تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة تتسبب في زيادة محيط الخصر.


3-حبوب الإفطار
تعد حبوب الإفطار غنية بالسكريات المضافة والكربوهيدرات المكررة، ما يؤدي إلى اتساع محيط الخصر، كما أن السكريات ارتبطت بزيادة مستوى الدهون الحشوية في الجسم.


4-المعجنات
تتسبب المعجنات في ارتفاع مستويات سكر الدم، ما يؤدي إلى الجوع وتقليل فرص الشبع، خاصًة الكرواسون والمافن التي يعتقد بعض الأشخاص أنها وجبات خفيفة، لكنها غنية بالكربوهيدرات المكررة، تحتوي المعجنات على الكثير من السكريات المضافة وهي ذات سعرات حرارية قليلة أو معدومة القيمة الغذائية.


5-مشروبات القهوة
تعتبر مشروبات القهوة مثل النسكافيه والمشروبات التي تحتوي على كريمة محلاة، أحد المشروبات الغنية بالسعرات الحرارية والدهون فضلًا عن احتوائها على سعرات حرارية مرتفعة، كوب من القهوة يحتوي على 200 سعر حراري.

 

الكونسلتو الطبي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image636fe4f143e77

لماذا لا يجب تناول الشاي على معدة فارغة؟

ممارسة-المشي-في-البيت-1

من بينها النوم والطبخ والمشي.. كم سعرة حرارية تحرق خلال ساعة واحدة؟

f30c5471c8a75cfe2a642fc22580ed1f1e09d61d-scaled

أطعمة تساهم في التخلص من الانتفاخ.. بينها الخيار والزبادي

34811df4258be92d0fe8aaf7569aacea

القهوة تعالج حصوات المرارة .. حقيقة أم خرافة؟

2020_9_14_11_40_31_105

تقنية بسيطة.. تقلل الرغبة في تناول الأطعمة عالية السعرات

tbl_articles_article_10097_975d0e1c9b4-6987-450b-bdc1-1a94ea9666f1

لمرضى السكري .. هذا الوقت من النهار هام لممارسة الرياضة !

أخبار متعلقة
Screenshot_20230517-080259_Gallery_263918_original

نصائح لتجنّب زيادة الوزن مع التقدّم في السنّ

tbl_articles_article_19352_3315979d4f2-49a9-4602-99e4-28e5082f525e

5 مخاطر صحية لفقدان الوزن السريع

2023_5_16_17_4_9_874

لماذا يزداد وزن البعض بعد الحمية الغذائية ؟

أطعمة_لتخفيف_الوزن

5 أطعمة.. لراغبي التخسيس تجنبوها

2023_4_12_16_9_30_725

للسيدات .. 5 عادات صباحية لإنقاص الوزن

2019_9_16_14_6_44_220

4 أطعمة يمكن تناولها بكثرة دون زيادة الوزن