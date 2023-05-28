تجنبها.. 5 وجبات إفطار تؤدي إلى زيادة الوزن

الوكيل الإخباري- تحتوي بعض أنواع من الأطعمة على السعرات الحرارية، التي قد تؤدي إلى زيادة الوزن وفي نفس الوقت تزيد من محيط الخصر، رغم أن معظم مكونات هذه الأطعمة صحية لكن طريقة استخدامها تحولها إلى كارثة.



نستعرض في التقرير التالي، قائمة بأنواع الفطور التي تتسبب في زيادة الوزن، وفقًا لموقع التغذية الصحية "Eat this".

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وجبات فطور تؤدي إلى زيادة الوزن



1-دقيق الشوفان

تناول دقيق الشوفان فقط على الإفطار، يتسبب في ارتفاع مستويات سكر الدم وزيادة الأنسولين، ما يؤدي إلى الشعور بالجوع أكبر وفي نفس الوقت التوقف عن حرق الدهون وزيادة الوزن حول البطن، كما يتضمن سعرات حرارية عالية تتضمن 500 سعر حراري، لذا يوصي خبراء التغذية من الأفضل عدم تناول دقيق الشوفان بمفرده أو تناول كميات كبيرة منه، تناول نصف موزة وبروتين مثل البيض أو الزبادي لتجنب ارتفاع السكر في الدم.



2-البيض المخفوق

يعتبر البيض مصدر جيد للبروتين ويحتل على سعرات حرارية منخفضة، كما أنه غني بالعناصر الغذائية مثل الكولين وفيتامين د، لكن كل هذه العناصر الغذائية الجيدة تصبح قيمتها أقل عند خفق البيض مع الزبدة أو الزيوت خاصًة المهدرجة، حيث تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة تتسبب في زيادة محيط الخصر.



3-حبوب الإفطار

تعد حبوب الإفطار غنية بالسكريات المضافة والكربوهيدرات المكررة، ما يؤدي إلى اتساع محيط الخصر، كما أن السكريات ارتبطت بزيادة مستوى الدهون الحشوية في الجسم.



4-المعجنات

تتسبب المعجنات في ارتفاع مستويات سكر الدم، ما يؤدي إلى الجوع وتقليل فرص الشبع، خاصًة الكرواسون والمافن التي يعتقد بعض الأشخاص أنها وجبات خفيفة، لكنها غنية بالكربوهيدرات المكررة، تحتوي المعجنات على الكثير من السكريات المضافة وهي ذات سعرات حرارية قليلة أو معدومة القيمة الغذائية.



5-مشروبات القهوة

تعتبر مشروبات القهوة مثل النسكافيه والمشروبات التي تحتوي على كريمة محلاة، أحد المشروبات الغنية بالسعرات الحرارية والدهون فضلًا عن احتوائها على سعرات حرارية مرتفعة، كوب من القهوة يحتوي على 200 سعر حراري.



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