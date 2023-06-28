تجنب الإصابة بأمراض خطيرة بعد تناول أكلات عيد الأضحى

الوكيل الاخباري-

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يرغب العديد من الأشخاص في تناول أطعمة مختلفة خلال أيام عيد الأضحى، مما يزيد خطر إصابتهم ببعض الأمراض والمضاعفات، مما يستوجب اتباع روتين حياة مناسب للحد من أي مخاطر صحية.يستعرض في السطور التالية، الطريقة الصحية للاستمتاع بالطعام خلال أيام العيد دون التعرض لمضاعفات، وفقًا لما ذكره موقعا "Very well fit"، "Health line".الطريقة المثلى لإعداد اللحوممن الضروري أن يحرص الأشخاص على اتباع بعض الطرق عند إعداد اللحوم خلال أيام العيد، للحد من المشاكل الصحية، ومن بينها:- التخلص من أي دهون موجودة في اللحوم قبل طهيها.- لا يفضل طهي اللحوم لفترات زمنية طويلة لأنها بذلك تفقد قيمتها الغذائية.- يفضل طهي اللحوم عن طريق السلق وليس القلي أو الشوي.- ينصح بتناول الخضراوات مع اللحوم، لتعزيز العناصر الغذائية التي يتم الحصول عليها.- في حالة الرغبة في قلي اللحوم، فمن الأفضل استعمال زيت الزيتون.- لا يفضل تسخين اللحوم مرة أخرى بعد الطهي الأول.نصائح ضرورية عند تناول اللحومهناك بعض النصائح التي يجب اتباعها عند تناول اللحوم، للحد من أي مشاكل صحية، ومن بينها:- تجنب تعريض اللحوم بشكل مباشر للفحم.- يفضل نقع اللحوم في زيت الزيتون أو عصير الليمون، للحصول على كميات مضاعفة من العناصر الغذائية.- يجب الحرص على تناول الخضروات بجانب اللحوم، للحد من السموم الموجودة في اللحوم.- تجنب طهي اللحوم على درجات حرارة مرتفعة.- تناول اللحوم بشكل معتدل لا يزيد عن 100 جرام في اليوم.- مضغ اللحوم جيدًا قبل بلعها، للحد من مشكلات الجهاز الهضمي.- تناول أدوية الأمراض المزمنة التي يحددها الطبيب المختص، بما في ذلك أدوية السكري والكوليسترول وضغط الدم.- الحرص على ممارسة الرياضة بعد تناول اللحوم، للتخلص من أي سعرات حرارية زائدة.