تجنب تناول هذه الأطعمة بعد المرض

الوكيل الإخباري _ حذرت أخصائية التغذية آنا إيفاشكيفيتش من تناول الجريب فروت والخميرة والسكر، وذلك لتفادي العواقب السلبية بعد المرض وتناول المضادات الحيوية.

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واشارت الى ان هذه المنتجات، قد تعيق الامتصاص السليم للمضادات الحيوية، كما انها تسبب الغثيان وآلام البطن وحتى اضطرابات ضربات القلب”.



ويعد تناول الحلويات ومنتجات الدقيق يمكن أن يؤدي إلى تفاقم المرض.



مؤكدة ان الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك ستساعد على تحسين عملية الهضم وتقليل مخاطر الآثار الجانبية، منها مخلل الملفوف و الخرشوف والسبانخ والحبوب الكاملة والزبادي الطبيعي.

المصدر : الامارات نيوز

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