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الأحد، 01-10-2023 04:15 م

تحجر البطن- ماذا يكشف لك؟

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الوكيل الإخباري - يشير تحجر البطن إلى حدوث تصلب وانتفاخ في المعدة لدرجة تجعل الشخص غير قادرًا على الضغط على بطنه، لكن ما أسباب تلك الحالة؟

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أسباب تحجر البطن 


1-تناول المشروبات الغازية
من الممكن أن يؤدي شرب الصودا بشكل متكرر أو بسرعة إلى زيادة الغازات في البطن وتصلبها والشعور بعدم الراحة في تلك المنطقة.


2-الإفراط في تناول الطعام
يسبب الإفراط في تناول الطعام دفعة واحدة أو مضغ الأكل بسرعة إلى الشعور بالامتلاء مع تحجر البطن، وبعد مرور فترة يتحرك الطعام من الجهاز الهضمي، فيشعر الشخص بالراحة.


3-الإمساك
في حال حدوث مشكلات في حركة الأمعاء، يؤدي ذلك إلى الإمساك، الأمر الذي يسبب الشعور بالامتلاء والانتفاخ وتحجر المعدة بشكل ملحوظ.


4-متلازمة القولون العصبي
من الممكن أن تسبب متلازمة القولون العصبي الانتفاخ والغازات وألم البطن وتشنجات المعدة، ويفضل تناول الأدوية المناسبة لتلك الحالة.


5-أمراض الأمعاء الالتهابية
هناك بعض أمراض الأمعاء الالتهابية، مثل مرض كرون، تؤدي إلى انتفاخ البطن وتشنجات المعدة والشعور بتصلب وتحجر في تلك المنطقة.


6-التهاب المعدة
قد ينشأ التهاب المعدة عن القرح أو عدوى جرثومة المعدة، وتتمثل الأعراض في الشعور بألم وتحجر في البطن مع الانتفاخ والامتلاء.


7-سرطان المعدة
يصيب سرطان المعدة الخط الخارجي للمعدة والعضلات الموجودة على جدرانها، وهو نوع نادر من الأورام الخبيثة، ما يؤدي إلى تحجر البطن.


8-الحمل
من الممكن أن تعاني بعض النساء خلال فترة الحمل من تحجر المعدة، لأن الرحم يبدأ في النمو، وبالتالي يضع ضغطًا على المعدة، خاصة مع قلة تناول الألياف وتناول المشروبات الغازية.

 

الكونسلتو

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