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الثلاثاء، 05-12-2023 03:03 م

تحذير.. اكتئاب الحمل يؤثر على نمو الجنين

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الوكيل الإخباري - قالت دراسة صينية حديثة إن أعراض الاكتئاب لدى الأمهات ترتبط بمعدل نمو أبطأ للجنين في مرحلة النمو السريع الحرجة قبل الولادة.

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ونُشرت الدراسة، أمس الإثنين، على موقع "شبكة جاما" الطبية، وأجريت في جامعة سيتشوان، من خلال متابعة 81 مركز فحص وعيادة في 12 مدينة بالصين، وتضمنت 2676 زوجاً من الأمهات وأطفالهن.


ولاحظ الباحثون وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين ارتفاع درجة أعراض الاكتئاب لدى الأمهات وتباطؤ معدل نمو الجنين، عبر طول عظم الفخذ ومحيط البطن ووزن الجنين.


كما وجد البحث أن هذه الارتباطات أقوى لدى الأجنة الإناث، ولدى الأمهات ذوات الوضع الاجتماعي والاقتصادي العالي.


وقال الباحثون: "تؤكد هذه النتائج أهمية الاكتشاف المبكر، وإدارة أعراض الاكتئاب الأمومي أثناء الحمل، خاصة بين النساء ذوات الوضع الاجتماعي والاقتصادي العالي، أو الأجنة الإناث".


وتحدث مرحلة النمو السريع الحرجة بين الأسبوعين 30 و37 من الحمل تقريباً، ويزداد وزن الجنين بسرعة في هذه المرحلة، ما يساهم في تكيف الأطفال حديثي الولادة مع التحديات الحرارية والغذائية بعد الولادة.

 

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