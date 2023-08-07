تحذير لمرضى السكري .. هذه الأعراض تسبق الغيبوبة

الوكيل الاخباري - حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من التهاون مع غيبوبة السكري، لأن إهمالها قد يزيد من خطر التعرض للوفاة.

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وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك أعراضًا يجب على مريض السكري الانتباه إليها جيدًا، لأن تحدث قبل الدخول في الغيبوبة.



وحدد أستاذ طب الحالات الحرجة أعراض ما قبل غيبوبة السكري في العلامات التالية:



- سرعة ضربات القلب.

- فرط التعرق.

- الجوع الشديد.

- القشعريرة.

- الرجفة الداخلية.



للاطلاع على مزيد من الأعراض التي تسبق حدوث غيبوبة السكري، اضغط هنا.

وأوضح أن هذه الأعراض تدل على انخفاض مستويات السكر في الدم، مناشدًا مرضى السكري بالإسراع في تناول قطعة من الحلوى فور حدوثها، لتجنب الدخول في غيبوبة.

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