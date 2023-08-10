الجمعة 11-08-2023
الوكيل الاخباري

بينهم بريطاني.. مقتل 5 أشخاص خلال إضراب وسائل النقل بجنوب إفريقيا

خبر سار لعشاق المانجا

بايدن يعلن حالة الكارثة الكبرى في هاواي

ولي العهد يشكر الأردنيين على مشاعرهم الصادقة بمشاركتهم الفرح في زفافه

قرار حكومي هام بشأن العمالة الوافدة

تحذير لهذه الفئة من التعرض للنوبة القلبية

عن طريق الخطأ.. سوناك يعيد بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي

زلزال قوي جديد يضرب تركيا

الوحدات يحسم قراره بشأن المشاركة في ملحق دوري أبطال آسيا

قرار هام صادر عن أمانة عمان

الخميس، 10-08-2023 11:08 م

تحذير لهذه الفئة من التعرض للنوبة القلبية

2018_2_8_16_16_20_424


الوكيل الإخباري- يمكن النوبة القلبية أن تحدث لأي شخص، ولكن هناك فئات أكثر عرضة للإصابة بها، حسبما ذكر الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب.اضافة اعلان


وحدد شعبان الفئات المعرضة لخطر الإصابة بالنوبة القلبية في هؤلاء الأشخاص:

- مرضى ارتفاع ضغط الدم.

- مرض السكري.

- مرضى الكوليسترول.

- المدخنين.

- الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للنوبة القلبية.

وأوضح العميد الأسبق لمعهد القلب أن ألم الصدر ليس العرض الوحيد للنوبة القلبية، بل هناك علامات مبكرة تنذر بها، يجب أخذها في عين الاعتبار أيضًا، أبرزها:

- الحموضة.

- ألم في منطقة أعلى البطن.

- ألم في الحلق.

- ألم في الكتف الأيسر.

- ألم في الفك السفلي.

- ألم في الظهر.

- الغثيان.

- القيء.

- النهجان مع الأنشطة البسيطة.

وشدد على ضرورة الذهاب إلى أقرب مستشفى عند ظهور هذه الأعراض، لأن التأخر في الحصول على الرعاية الطبية، مثل عمل الدعامة، قد يؤدي إلى تليف عضلة القلب.

وأتم شعبان حديثه بتوصية الفئات المعرضة للنوبة القلبية بإجراء فحوصات على القلب بشكل دوري، للاطمئنان على سلامته والكشف المبكر عن الأمراض وعلاجها سريعًا، أهمها:

- رسم القلب بالمجهود.

- فحص القلب بالموجات الصوتية.

- تحليل إنزيمات القلب.

- تحليل الكوليسترول.

- تحليل السكر التراكمي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023_8_10_19_53_38_252

خبر سار لعشاق المانجا

2023_8_9_14_10_49_534

5 علامات على الجلد قد تشير لإصابتك بمرض السكري

2023891831441374G

بعض روائح الغاز الطبيعي تسبب أعراضاً صحية

20230809183210171

احذروا هذا المشروب.. يزيد فرصة الإصابة بسرطان الكبد

2020_9_22_18_33_54_568

خطأ أثناء تنظيف الأسنان يزيد من اصفرارها

طريقة_تخسيس_البطن_بعد_الولادة_القيصرية

طريقة تخسيس البطن بعد الولادة

أخبار متعلقة
2023_6_18_22_0_36_207

الكشف عن علامة صادمة تدل على ارتفاع الكوليسترول

2021_10_16_18_10_35_970

لخفض الكوليسترول الضار ..اضف هذا المكون الى طعامك

2021_10_16_18_10_35_970

ما لا تتوقعه.. كيف يمكن خفض الكوليسترول!

520238111418666963742

بالرغم من اعراضه الصامتة .. كيف تكتشف ارتفاع الكوليسترول ؟

2023_8_2_16_42_23_723

أعراض ارتفاع الكوليسترول .. 4 علامات تظهر على اليدين

bce0dc04b6f695fb2a547306b2e319f59db8d1e0

خبر سار لعشاق الكنافة .. ما علاقتها بالكوليسترول ؟