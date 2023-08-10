تحذير لهذه الفئة من التعرض للنوبة القلبية

الوكيل الإخباري-

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يمكن النوبة القلبية أن تحدث لأي شخص، ولكن هناك فئات أكثر عرضة للإصابة بها، حسبما ذكر الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب.وحدد شعبان الفئات المعرضة لخطر الإصابة بالنوبة القلبية في هؤلاء الأشخاص:- مرضى ارتفاع ضغط الدم.- مرض السكري.- مرضى الكوليسترول.- المدخنين.- الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للنوبة القلبية.وأوضح العميد الأسبق لمعهد القلب أن ألم الصدر ليس العرض الوحيد للنوبة القلبية، بل هناك علامات مبكرة تنذر بها، يجب أخذها في عين الاعتبار أيضًا، أبرزها:- الحموضة.- ألم في منطقة أعلى البطن.- ألم في الحلق.- ألم في الكتف الأيسر.- ألم في الفك السفلي.- ألم في الظهر.- الغثيان.- القيء.- النهجان مع الأنشطة البسيطة.وشدد على ضرورة الذهاب إلى أقرب مستشفى عند ظهور هذه الأعراض، لأن التأخر في الحصول على الرعاية الطبية، مثل عمل الدعامة، قد يؤدي إلى تليف عضلة القلب.وأتم شعبان حديثه بتوصية الفئات المعرضة للنوبة القلبية بإجراء فحوصات على القلب بشكل دوري، للاطمئنان على سلامته والكشف المبكر عن الأمراض وعلاجها سريعًا، أهمها:- رسم القلب بالمجهود.- فحص القلب بالموجات الصوتية.- تحليل إنزيمات القلب.- تحليل الكوليسترول.- تحليل السكر التراكمي.