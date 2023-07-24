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الإثنين، 24-07-2023 07:07 ص

تحذير من الاستحمام بالماء الساخن في الصيف .. لهذا السبب

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الوكيل الاخباري - نعتاد على الاستحمام بالماء البارد في فصل الصيف، للتغلب على ارتفاع درجة حرارة الطقس، ولكن ما يحدث للجسم عند الاغتسال بالمياه الساخنة؟

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في هذا الصدد، حذر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، من الاستحمام بالماء الساخن في فصل الصيف، لما تسببه المياه الساخنة من أضرار لصحة البشرة.


وأوضح الناظر أن الاستحمام بالماء الساخن في الصيف يفقد البشرة الزيوت الطبيعية التي تفرزها المسام للحفاظ على ترطيبها، مما يسبب جفاف الجلد وزيادة الرغبة في حكته.


وأضاف استشاري الأمراض الجلدية أن جفاف الجلد الناتج عن الاستحمام بالماء الساخن قد يتطور إلى خطر الإصابة بمرض جلدي مزعج، وهو الإكزيما.


وأشار أيضًا إلى خطورة الاستحمام بالماء الساخن على الشعر، مؤكدًا أن المياه الساخنة تهدده ببعض الأضرار المزعجة، مثل التقصف والتساقط والجفاف والتلف.


واختتم الناظر حديثه بالإشارة إلى أهمية أن يكون الماء المستخدم للاستحمام باردًا في الصيف، مع ضرورة تنظيف الجسم بصابون الجلسرين، لأنها أكثر أمانًا على البشرة، محذرًا من التشارك في الليفة، لأنها قد تسمح بانتقال العدوى من المريض إلى الشخص السليم.

 

الكونسلتو


 




 

 


 

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