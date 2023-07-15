هل الأيس كريم صحي لكبار السن؟

الوكيل الإخباري- الأيس كريم من الأطعمة التي يتناولها الأشخاص في فصل الصيف، حيث يساعد على تقليل الشعور بالحرارة ويزيد من الانتعاش، وغالبًا ما يتم تناوله بكميات مفرطة من قبل الأطفال.

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أعلنت البروفيسورة أنتونينا ماشاروفا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي من المركز الروسي العلمي والسريري لبحوث الشيخوخة، أن الإفراط في تناول الأيس كريم يحفز إصابة المسنين بأمراض القلب، وفقًا لـ"روسيا اليوم".



وأوضحت أخصائية أمراض الجهاز الهضمي أن الإفراط في تناول الأيس كريم يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك بسبب امتصاص الجسم للمواد الباردة بشكل سيء.



كما أنه من الطبيعي زيادة فرص الإصابة بالأمراض في سن الشيخوخة خاصة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا أو هؤلاء الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل حصوات المرارة والتهاب البنكرياس المزمن.



بالإضافة إلى ذلك يحتوي الأيس كريم على كمية كبيرة من الدهون المشبعة، مما يتسبب في سهولة الإصابة بتصلب الشرايين وضعف عضلات القلب، إلى جانب احتوائه على بعض الزيوت النباتية التي تؤثر على الصحة العقلية وصعوبة الإدراك.



إلى جانب ذلك أكدت بعض الأبحاث أن تناول الأيس كريم يؤدي إلى زيادة الوزن واضطراب الجهاز الهضمي وضعف المناعة نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من السكر والدهون، لذلك يجب الابتعاد عن تناوله أو تناول القليل منه للحد من ظهور أي أعراض مزعجة.



الكونسلتو الطبي

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