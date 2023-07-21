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الجمعة، 21-07-2023 06:01 م

لماذا يزداد خطر تكون حصوات الكلى في الصيف؟

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الوكيل الإخباري- خلال فصل الصيف، ومع ارتفاع شدة درجات الحرارة، يزداد خطر الإصابة بحصوات الكلى، واصفرار البول، مما يسبب ازعاجًا شديدًا للمصابين.

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أسباب زيادة خطر تكون حصوات الكلى في الصيف
قال الدكتور صلاح رمضان، استشاري المسالك البولية وأمراض الذكورة، إن فرص تكون الحصوات تزداد في الصيف، بسبب زيادة التعرق وفقدان السوائل من الجسم، مضيفًا أن هناك أشخاص طبيعة أجسامهم تكون حصوات في الكلى، بسبب أن أكسلات الأملاح لديهم مرتفعة.

وأضاف رمضان، أن الأسباب السالف ذكرها، تؤدي إلى زيادة تركيز الأملاح في الجسم، التي في نهاية المطاف تتسبب في الإصابة حصوات الكلى.

 

طرق علاج حصوات الكلى
وأوصى استشاري المسالك البولية، بعدة طرق لعلاج حصوات الكلى والتغلب عليها، والوقاية من الإصابة بها:

- الإكثار من شرب الماء على مدار اليوم بأكمله.

- الحد من تناول أملاح الصوديوم.

- الإكثار من شرب الشعير.

- تناول الأدوية التي يصفها الطبيب المختص المكونة من فوار وخلافه.

- الامتناع عن شرب الكافيين والشاي.

- الامتناع عن شرب المشروبات الغازية.

- الامتناع عن تناول الأكلات سريعة التحضير.

- الإكثار من تناول الألياف الغذائية.

- تقليل تناول اللحوم والبروتينات.

 




 

 


 

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