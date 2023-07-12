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الأربعاء، 12-07-2023 06:52 ص

احذر .. الاستحمام بكثرة في الصيف يعرضك لهذا الخطر

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الوكيل الاخباري - يعتاد الكثير من الأشخاص على الاستحمام عدة مرات يوميا في فصل الصيف، للتغلب على ارتفاع درجة حرارة الطقس وتنظيف الجسم من آثار العرق.

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ولم يعرف البعض أن الإفراط في الاستحمام يسبب بعض الأضرار، يستعرضها في التقرير التالي، وفقًا لموقعي "WebMD" و"Healthline"


أضرار كثرة الاستحمام في الصيف
عند الاستحمام بشكل مفرط، باستخدام الصابون والليفة، تفقد البشرة الزيوت الطبيعية التي تغلّف سطحها الخارجي، مما يعرضها لخطر الجفاف والتهيج والحكة، خاصةً لمرضى الصدفية والإكزيما.


والبشرة الجافة تصبح أكثر عرضة للتشققات، التي تسمح للجراثيم والمواد المسببة للحساسية بالوصول إلى أعمق طبقات الجلد، مما يؤدي إلى الإصابة بالتهاب شديدة.


والأشخاص المعتادون على الاستحمام أكثر من مرة في اليوم عادةً ما يصابون بالأمراض المعدية بشكل متكرر، ويرجع السبب إلى ضعف جهازهم المناعي، نتيجة لنقص البكتيريا الجيدة الموجودة على سطح البشرة، المسؤولة عن محاربة الميكروبات والفيروسات.


والبشرة ليست الجزء الوحيد بالجسم الذي يتضرر بكثرة الاستحمام، بل يتعرض الشعر أيضًا لخطر الجفاف والتقصف والتلف والتساقط والقشرة.


كم مرة يجب الاستحمام يوميًا في الصيف؟
ينصح الأطباء بالاستحمام مرة واحدة يوميًا أو من مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع، على أن تستغرق المدة 5 دقائق كحدٍ أقصى، لضمان تنظيف الجسم بشكل جيد، دون الإضرار بصحة البشرة والشعر.


الكونسلتو


 




 

 


 

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