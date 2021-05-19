تحذير من خطر الإفراط في شرب المياه المعدنية!

الوكيل الاخباري - حذرت عالمة الأحياء الدقيقة الروسية فالنتينا سكوروخود من مخاطر شرب المياه المعدنية بكميات كبيرة.

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وقالت سكوروخود في تصريح لوكالة "سبوتينك": "التناول اليومي للمياه المعدنية وحدها، يمكن أن يحدث خللا في استقلاب الماء والملح في الجسم، وذلك بسبب احتوائها على الأملاح الذائبة".



وأضافت بقولها: "في البداية يتجلى هذا في شكل وذمة، ثم تتراكم الحصى الرملية في الكلى".



وأشارت سكوروخود إلى أنه من المفيد للأطفال والكبار شرب نحو 200 مل من المياه المعدنية الغنية بالمغنيسيوم يوميًا، لأن مياه الشرب العادية لا تحتوي على ما يكفي من هذا المعدن.



وفي وقت سابق، قالت خبيرة التغذية الروسية، يلينا سولوماتينا، إنه يجب الحذر من تناول المياه المعدنية العلاجية، دون وجود دواع صحية لها، مشيرة إلى أن تناولها بشكل منتظم، سوف يؤدي إلى التشبع بالأملاح وزيادة تركيز أملاح معينة في الجسم.

سبوتنيك