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الأحد، 04-10-2020 09:49 ص

تحذير من خطورة الحقائب النسائية

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الوكيل الاخباري - تعتبر الحقائب النسائية وغيرها من الأكياس حاملة للعديد من الكائنات الحية الدقيقة. تحدث ميخائيل ليبيديف، الخبير في مركز CMD للتشخيص الجزيئي التابع للمعهد المركزي لعلم الأوبئة في هيئة حماية المستهلك الروسية، لماذا تشكل خطورة على البشر.

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تتلامس حقائب النساء ومحتوياتها باستمرار مع الأيدي غير المغسولة، وكذلك مع عدد كبير من الأسطح المختلفة. تدخلها الميكروبات المختلفة، بما في ذلك العوامل المسببة للأمراض الخطيرة. إن مسببات الأمراض مغرمة بشكل خاص بالحقائب الجلدية.


وقال: "غالبًا ما توجد في الحقيبة والأشياء الموجودة فيها الإشريكية القولونية، والفيروسات - مسببات الأمراض من الالتهابات المعوية، والمكورات العنقودية الذهبية، والمكورات العقدية، والمكورات المعوية، وبيض الديدان الطفيلية، والفطريات المختلفة، وعث الديودكس. وجميع هذه الكائنات الدقيقة عوامل مسببة للأمراض البشرية، بما في ذلك الأمراض الخطيرة. توفر الحقائب الجلدية ذات الملمس الإسفنجي أفضل الظروف لتكاثر وانتشار مسببات الأمراض".
أخبر الخبير عن العناصر الموجودة في الحقيبة الأكثر عرضة للتلوث.


وأضاف: "من بين الأشياء التي توجد باستمرار في حقيبة المرأة، يحتل كريم اليد وأحمر الشفاه ومبرد الأظافر والماسكارا الأماكن الأولى من حيث التلوث. كما يمكن أن تكون مصادر الجراثيم في حقيبة اليد هي المحفظة والمفاتيح والهاتف المحمول والمشط والقلم، والمفكرة وجواز سفر ووثائق أخرى".


وأشار الخبير إلى أن أحد عوامل الخطر المهمة هو أن الحقائب نادرا ما يتم تنظيفها وغسلها.


وأشار إلى أن التنظيف المنتظم لليدين بالمناديل والمواد  المطهرة، وكذلك التنظيف الشامل للحقائب نفسها والأشياء الموجودة فيها طريقة موثوقة لتجنب انتشار مسببات الأمراض. لا تنسى أن الميكروبات يمكن أن تتغلغل من السطح الخارجي للحقيبة، خاصة إذا وضعتها على الأرض، مقعد في وسائل النقل العام أو على مقعد في محطة للحافلات. لذلك، يجب مسح الحقيبة بانتظام بمحلول مطهر (خاصة الجزء السفلي) ومحاولة تعليقها على علاقة أو خطاف خاص".

 

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك 



 




 

 


 

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