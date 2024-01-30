تحذير من خطورة مادة 'ليليال' العطرية على الصحة!

الوكيل الإخباري - حذرت مجلة "Stylebook" من خطورة مادة "ليليال" العطرية على الصحة، حيث إنها قد تؤدي إلى استجابات تحسسية مثل الاحمرار والحكة والحرقان، وذلك وفقاً للجمعية الألمانية للحساسية والربو.



ومادة "ليليال" العطرية هي الاسم التجاري للمادة الكيميائية المعروفة باسم "بوتيل فينيل ميثيل بروبيونا" (Butylphenyl Methylpropional)، التي تندرج ضمن مكونات الكريم والشامبو وجل الاستحمام والعطور.

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وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أنه يمكن مواجهة هذه الأعراض من خلال غسل موضع الجلد المصاب بماء فاتر، ثم استعمال الهيدروكورتيزون، الذي لا يستلزم وصفة طبية، وكبديل يمكن استعمال كريم عناية لطيف يخلو من المواد العطرية.



وإذا تفاقمت الاستجابة التحسسية، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب، الذي يصف كريم الكورتيزون لفترة قصيرة.

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