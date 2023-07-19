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الأربعاء، 19-07-2023 12:15 م

تحذير من سلوك شائع يتسبب بارتفاع الكوليسترول

أعراض-ارتفاع-الكولسترول


الوكيل الإخباري- حذّرت مدينة الملك فهد الطبية  في السعودية من عوامل خطر الإصابة بارتفاع الكوليسترول، محددة طرق الوقاية والعلاج المناسبة.

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وأوضحت المدينة: عند ارتفاع الكوليسترول تتكون ترسبات دهنية في الأوعية الدموية؛ مما يؤدي إلى صعوبة وصول كميات كافية من الدم إلى الشرايين؛ لذلك يُنصح الأشخاص فوق 21 عامًا بفحص الكوليسترول كل 5 سنوات.

ولفتت  إلى أن أبرز عوامل خطر الإصابة بارتفاع الكوليسترول هو التدخين اضافة الى تناول النظام الغذائي غير الصحي، وداء السكري، والسمنة.


وشددت على أن طرق الوقاية والعلاج تكون عبر التقليل من الدهون المشبعة في الأكل، والإقلاع عن التدخين، وتقليل كمية الأملاح في الأكل، والمحافظة على الوزن الصحي.

 

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