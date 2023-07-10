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الإثنين، 10-07-2023 02:36 م

3 أنواع شاي تخفض الكوليسترول وتسيطر على ارتفاع ضغط الدم

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الوكيل الإخباري- يعتبر كل من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم من العوامل الرئيسية للمشكلات الصحية القاتلة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية .

وشارك الدكتور تيم بوند من الفريق الاستشاري للشاي بالمملكة المتحدة، ثلاثة مشروبات ساخنة "أفضل" يمكن أن تخفض الكوليسترول وتسيطر على ارتفاع ضغط الدم، وفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية.

1- الشاي الأسود

يعتبر الشاي الأسود عنصرًا أساسيًا، فهو يقدم أكثر من طعم لطيف من الكافيين.

ويحتوي على مركبات نباتية ، بما في ذلك thearubigins و theaflavins ، والتي ثبت أنها تخفض ضغط الدم.

وقال الباحث والكيميائي في الشاي: "لقد ثبت أن الشاي الأسود يفتح قنوات البوتاسيوم في خلايا الجسم، يؤدي هذا الإجراء إلى ارتخاء الأوعية الدموية وتقليل ضغط الدم ".

يمكن أن يساعد شرب ما بين ثلاثة إلى أربعة أكواب يوميًا في القيام بالحيلة وتقليل كلاً من الكوليسترول وضغط الدم.

2- الشاي الأخضر

وقال الدكتور بوند: "الشاي الأخضر يخفض ضغط الدم ولكن بدرجة أقل من الشاي الأسود وهو يفعل ذلك بسبب محتواه من مضادات الأكسدة من خلال العمل على الأوعية الدموية من خلال قنوات أيون البوتاسيوم مما يؤدي إلى تمدد الأوعية الدموية.

"وجدت الأبحاث أن الشاي الأخضر (ما بين خمسة إلى ستة أكواب يوميًا) يخفض ضغط الدم بحوالي 2 مم من الزئبق."

في حالة عدم معرفتك، تصف المليمترات الزئبقية (mmHg) الوحدة المستخدمة لقياس مستويات ضغط الدم.

3- شاي الكركديه

قد تساعد عشبة الكركديه على تحسين ضغط الدم وكذلك منعه من الارتفاع.

قال الدكتور بوند: "وجد التحليل التلوي لـ 22 دراسة أجرتها اللجنة الاستشارية للشاي أن كوبين إلى ثلاثة أكواب من شاي الكركديه كل يوم قد يقلل ويساعد على منع ضغط الدم .

ثبت أن كوبين يقللان من ضغط الدم الانقباضي بمقدار 7. 4 ملم زئبقي وضغط الدم الانبساطي بمقدار 6.7 ملم زئبقي. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحوث."

وأضاف الطبيب أن كلا من الشاي الأخضر والكركديه قد ثبت سابقًا أنهما يخفضان الكوليسترول "الضار" مع رفع مستويات الكوليسترول "الجيدة".

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