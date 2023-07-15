5 علاجات سحرية لضبط مستوى الكوليسترول

الوكيل الاخباري - الكوليسترول مادة شمعية يحتاجها الجسم لتكوين خلايا صحية، ومع ذلك، عند ارتفاع معدلاته في الجسم، يمكن أن يؤدي إلى العديد من المخاطر الصحية، التي تتعلق بالقلب والأوعية الدموية.

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يستعرض في السطور التالية، أبرز العلاجات الطبيعية المساعدة على ضبط نسب الكوليسترول.

علاجات منزلية لضبط الكوليسترول:



- الكزبرة

تناول الكزبرة ضمن النظام الغذائي اليومي يساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول، فهي مليئة بالعديد من الفوائد الصحية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بإدارة مستويات الكوليسترول في الدم، فهي غنية بحمض الفوليك والفيتامينات أ وسي، وتعمل على إزالة السموم من الجسم.



- الحد من تناول الحلويات واللحوم المصنعة

تجنب الأطعمة المصنعة ومنتجات الألبان عالية الدسم والجبن والأطعمة الدهنية والزبادي، قلل من تناولك للحلويات والأطعمة المبردة والمشروبات الغازية، وعدم الإفراط في تناول الملح.



- الثوم

من الأطعمة المهمة التي تساعد في التحكم في ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، فهو الغذاء الأكثر فعالية لخفض نسبة الكوليسترول في الدم.



- الحلبة

الحلبة من المشروبات المنوطة بإدارة مشاكل ارتفاع الكوليسترول في الدم، إذا كنت تستهلك مشروب الحلبة يوميا، فهذا يساعد في إنقاص الدهون، مما يساعد في السيطرة على الكوليسترول، فهي غنية بفيتامين E، ومضادة للالتهابات للأكسدة.



- عسل النحل

شرب كوب من الماء الساخن مع العسل النحل يوميًا، سيساعد في خفض مستويات الكوليسترول ويساهم في التخلص من الدهون، يمكن تحسينه بإضافة خل التفاح أو عصير الليمون.



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