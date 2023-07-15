السبت 15-07-2023
الوكيل الاخباري

قانون الجرائم الإلكترونية: الحبس ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد عن 40 ألف دينار لمرتكبي هذه الجرائم

سائحة أجنبية تروي تجربتها مع الأمن في البترا

تعرف على أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي

الأرصاد العالمية تعلق على الاضطرابات الجوية وأثرها على صحة الإنسان

ضبط أب اعتدى على طفله وعرضه للحروق في الكرك

حريق محل تجاري في طبربور

نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى المستشفى

الحكومة تحيل مشروعي قانوني الجرائم الإلكترونية والملكية العقارية لمجلس النواب

تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها المملكة اليوم السبت

"الميثاق الوطني" يُرحب بقرار وضع شركات التمويل الأصغر تحت مظلة البنك المركزي

السبت، 15-07-2023 08:34 ص

5 علاجات سحرية لضبط مستوى الكوليسترول

ذ


الوكيل الاخباري - الكوليسترول مادة شمعية يحتاجها الجسم لتكوين خلايا صحية، ومع ذلك، عند ارتفاع معدلاته في الجسم، يمكن أن يؤدي إلى العديد من المخاطر الصحية، التي تتعلق بالقلب والأوعية الدموية.

اضافة اعلان


يستعرض في السطور التالية، أبرز العلاجات الطبيعية المساعدة على ضبط نسب الكوليسترول.

علاجات منزلية لضبط الكوليسترول:


- الكزبرة
تناول الكزبرة ضمن النظام الغذائي اليومي يساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول، فهي مليئة بالعديد من الفوائد الصحية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بإدارة مستويات الكوليسترول في الدم، فهي غنية بحمض الفوليك والفيتامينات أ وسي، وتعمل على إزالة السموم من الجسم.


- الحد من تناول الحلويات واللحوم المصنعة
تجنب الأطعمة المصنعة ومنتجات الألبان عالية الدسم والجبن والأطعمة الدهنية والزبادي، قلل من تناولك للحلويات والأطعمة المبردة والمشروبات الغازية، وعدم الإفراط في تناول الملح.


- الثوم
من الأطعمة المهمة التي تساعد في التحكم في ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، فهو الغذاء الأكثر فعالية لخفض نسبة الكوليسترول في الدم.

- الحلبة
الحلبة من المشروبات المنوطة بإدارة مشاكل ارتفاع الكوليسترول في الدم، إذا كنت تستهلك مشروب الحلبة يوميا، فهذا يساعد في إنقاص الدهون، مما يساعد في السيطرة على الكوليسترول، فهي غنية بفيتامين E، ومضادة للالتهابات للأكسدة.


- عسل النحل
شرب كوب من الماء الساخن مع العسل النحل يوميًا، سيساعد في خفض مستويات الكوليسترول ويساهم في التخلص من الدهون، يمكن تحسينه بإضافة خل التفاح أو عصير الليمون.


الكونسلتو


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1689287839blobid0

كشف خطورة التهاب اللثة على الدماغ

FpoF5NNXsAEAidq

دراسة تكشف عن فاكهة لذيذة يمكن أن تساعد في الحماية من النوبات القلبية!

c1ef3b97-42ec-473c-9065-4cb29bf0ad32

أعراض مضللة لسرطان الكبد.. لا تتجاهلها

2016_8_30_15_48_50_901

هل الأيس كريم صحي لكبار السن؟

2023714224014221HT

نتائج مختلطة لفائدة الأتروبين كعلاج لقصر النظر

202371423334203OP

دراسة : تأخر الإنجاب يطيل عُمر الأم

أخبار متعلقة
64ae58844c59b7089d5a3e9f

تحديد كمية الشاي المسموح بها لكبار السن

2021_10_16_18_10_35_970

دواء ضد الكوليسترول يخفض الإصابات القلبية والوفيات

2023_7_10_13_8_3_633

3 أنواع شاي تخفض الكوليسترول وتسيطر على ارتفاع ضغط الدم

2023_6_1_21_50_4_903

متى يرفع البيض نسبة الكوليسترول في الدم؟

2023_4_8_21_25_56_676

بالرغم من اعراضه الصامتة .. 5 علامات لارتفاع الكولسترول

579877_1688625089

هل يؤثر كوب الشاي على الكوليسترول في الدم؟