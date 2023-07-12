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الأربعاء، 12-07-2023 11:12 ص

دواء ضد الكوليسترول يخفض الإصابات القلبية والوفيات

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الوكيل الإخباري- أظهرت نتائج تجربة سريرية لمنظومة الرعاية الصحية العالمية كليفلاند كلينك أن علاج المرضى بالكوليسترول غير القادرين على تحمل أدوية الستاتينات، والذين لم يسبق أن أصيبوا بأمراض القلب والأوعية الدموية، ولكن لديهم عوامل خطر مثل مرض السكري، بدواء مخفض للكوليسترول يقوم على حمض البيمبيدويك، قلص كثيراً احتمال الوفاة بأمراض القلب وغيرها من الإصابات القلبية الوعائية الخطرة، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وعُرضت نتائج الدراسة خلال جلسة علمية عُقدت ضمن فعاليات الجلسة العلمية السنوية الثالثة والثمانين للجمعية الأمريكية للسكري في سان دييغو، بالتزامن مع نشرها في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية.

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وأظهرت نتائج التجربة في مارس (آذار) الماضي، أن حمض البيمبيدويك قلّل إصابات القلب والأوعية الدموية في عيّنة مختلطة موزّعة على مجموعتين وقائيتين أولية وثانوية من المرضى غير القادرين على تناول أدوية الستاتينات المخفضة للكوليسترول.


وضمّت الدراسة، التي شملت 14 ألف مريض لا يتحملون العقاقير المخفضة للكوليسترول، و4200 مريض مسجل من  المعرضين لأخطار عالية للإصابة بأمراض القلب، دون إصابة بأي أمراض قلبية وعائية في المجموعة الفرعية الوقائية الأولية، والذين يشكلون أساس النتائج الحالية.
وقلّل حمض البيمبيدويك، بعد ستة أشهر من العلاج، كوليسترول LDL بنسبة 23.2%، مقارنةً مع الدواء الوهمي، وقلل الالتهاب المقاس ببروتين سي التفاعلي بنسبة 22.7%.  وانخفضت الإصابات القلبية الوعائية الخطرة بـ30%، وانخفضت الوفيات  بأمراض القلب 39% ، والنوبات القلبية بـ 39%، وذلك في هذه المجموعة الفرعية الوقائية الأولية.


ويختلف حمض البيمبيدويك عن العقاقير الأخرى المخفضة للكوليسترول بمنع تنشيطه حتى يصل إلى الكبد، ما يحدّ من إمكانية  التأثيرات الضارة في العضلات.
ولكن في المقابل، لوحظت عند استخدام حمض البيمبيدويك، ارتفاع معدل الإصابة بالنقرس، وحصى المرارة.

 

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