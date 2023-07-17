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الإثنين، 17-07-2023 04:05 م

طرق فعالة لعلاج ارتفاع الكوليسترول

أعراض-ارتفاع-الكولسترول


الوكيل الإخباري- يعتبر ارتفاع الكوليسترول من عوامل خطر أمراض القلب والأوعية الدموية، يمكن خفضه في الدم عن طريق تناول مجموعة من المكملات الغذائية.

نستعرض في التقرير التالي، أفضل المكملات الغذائية لخفض الكوليسترول بالدم، وفقًا لموقع "Medical News Today".

مكملات غذائية لعلاج الكوليسترول

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1- الستيرولات النباتية
في تحليل تلوي عام 2013، وجد الباحثون أن تناول جرعة من الستيرولات النباتية يوميًا، تتراوح بين 1 و3 جرامًا لمدة 4 - 6 أسابيع، يساهم في خفض الكوليسترول الضار بالدم بمقدار 12 ملليجرامًا لكل ديسيلتر.


2- البيتا جلوكان
كشفت مراجعة أن البيتا جلوكان -نوع من الألياف القابلة للذوبان في الماء- يساهم في الحفاظ على توازن مستويات الكوليسترول بالدم، وهذا ما يجعله أكثر فعالية من الستاتين، الذي يمنع الإنزيم المسئول عن إنتاج الكوليسترول الكلى، مما يحرم الجسم من الكوليسترول الجيد HDL.

3- كبسولات بذور الكتان
أظهرت دراسة عام 2017، أن مرضى الشريان المحيطي الذين تناولوا بذور الكتان انخفض لديهم الكوليسترول الضار بالدم بنسبة 15% في غضون 30 يومًا.

وتوصلت دراسة أخرى لنتائج مماثلة، حيث أوضحت أن تناول 10 جرامًا من زيت بذور الكتان لمدة 4 أسابيع يساعد على خفض الكوليسترول الضار بنسبة 25.8%.

4- أحماض أوميجا 3
توفر أحماض أوميجا 3 حماية كبيرة ضد الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل تصلب الشرايين، لقدرتها الكبيرة على خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بالدم.

5- السيلليوم
بعد مراجعة حوالي 24 دراسة، لاحظ الباحثون أن تناول 10 جرامًا من السيلليوم -نوع من الألياف القابلة للذوبان في الماء- يوميًا يخفض الكوليسترول الضار بالدم بنسبة تتراوح بين 6 و24%.

 

الكونسلتو الطبي

 




 

 


 

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