بالثوم .. طريقة فعالة لخفض الكوليسترول في المنزل

الوكيل الإخباري- يعرف أن الثوم واحد من أهم أنواع الخضروات وقد يكون من أكثرها استهلاكاً في العالم، وذلك نتيجة لوفرته ونكهته المميزة، هذا بالإضافة إلى أن الثوم ومنذ القدم يدخل في تركيب كثير من الوصفات الشعبية العلاجية، وحتى الوقت الحالي هو مكون رئيسي لكثير من الأدوية.

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وفي تأكيد على ذلك ظهرت كثير من الدراسات الطبية تؤكد فوائده وترتبط بيه وبين الصحة العامة والوقاية من الأمراض، ولعل آخر الدراسات هي التي سنستعرضها في التالي، وهي تهم من يعانين من ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم.



أفادت دراسة طبية حديثة نشرت في موقع verywellhealth"" أن الثوم له تأثير فعال ومهم في خفض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، وتحديداً أكدت الدراسة أن الاستخدام اليومي للثوم قد يقلل من نسبة الكوليسترول الضار LDL بنسبة تصل إلى 9٪، وهو مستوى قد يكون مفيدًا في دعم العلاجات القياسية، وذلك بسبب احتواء الثوم على مركب نشط بيولوجيًا يسمى الأليسين يساهم في خفض الكوليسترول.

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