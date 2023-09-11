تحذير من طقطقة الرقبة بعد انتشارها على تيك توك

الوكيل الإخباري - حذر طبيب على تيك توك المستخدمين من طقطقة الرقبة، التي يمكن أن تكون ضارة وخطيرة على صحتهم.



وفي الأشهر الأخيرة، كان هناك اتجاه على تيك توك لأشخاص يخضعون لطقطقة أعناقهم وظهورهم وأجزاء أخرى من أجسادهم، وتم جمع ما يقرب من ملياري مشاهدة على منصة التواصل الاجتماعي لهذا النوع من المحتوى، لكن خبراء الصحة يحثون الناس الآن على عدم تقليد هذا الاتجاه لأنه قد يكون خطيراً للغاية.

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وشارك الطبيب إيفر أرياس بعض النصائح الصحية لمتابعيه، حيث تفاعل مع مقطع فيديو منتشر على تيك توك لفتاة صغيرة قامت بطقطقة رقبتها، وعلقت على مقطع الفيديو الخاص بها: "سأطقطق رقبتي، كل شيء سيكون على ما يرام !!!"..

وعلق الدكتور أرياس "هناك عدد من المشاكل التي يمكن أن تنتج عن طقطقة الرقبة والمفاصل، وهو ما يحاول الأطباء التوعية به".

وفي معرض حديثه لمتابعيه البالغ عددهم 136.200 شخص عن سبب تحذيره من طقطقة الرقبة، أوضح أرياس كيف زارت مريضة تبلغ من العمر 20 عاماً المستشفى، بعد أن طقطقت رقبتها عدة مرات لكنها سمعت صوتاً غريباً في إحدى المرات مع الكثير من الألم.. وأوضح كيف شقّت المريضة طريقها إلى غرفة الطوارئ واحتاجت إلى إجراء فحص، حيث وجد الأطباء أنها تعرضت لكسر خطير.



وأضاف الطبيب: "ما حدث هو أن الأمر انتهى بها إلى ثني رقبتها أكثر من اللازم وبدأت تعاني من كسر انضغاطي"، ويمكن علاج الكسر الانضغاطي البسيط باستخدام دعامة يتم ارتداؤها لمدة 6 إلى 8 أسابيع، في حين أن الكسر الأكثر تعقيداً قد يتطلب إجراء عملية جراحية و/أو استخدام جبيرة صلبة لعدة أشهر.



ومضى الطبيب في تحذير المستخدمين وقال إن مشاكل مختلفة قد تنشأ مع طقطقة الرقبة، وقال: "في بعض الأحيان يأتي الناس مصابين بسكتات دماغية بعد الخضوع لجلسات طقطقة الرقبة، ويمكن التعرض لإصابات أخرى في الأوعية الدموية في بنية الرقبة نتيجة لذلك".

وحصل مقطع الفيديو الشهير للدكتور أرياس على ما يقرب من 40 ألف مشاهدة، وعلى الرغم من التحذيرات فقد تلقى مئات التعليقات من مستخدمين يقولون إنهم سيستمرون في طقطقة أعناقهم، حيث علق أحد الأشخاص: "أقوم بطقطقة رقبتي كل يوم لأكثر من 15 عاماً.. إذا لم أفعل ذلك، لا أستطيع أن أتابع يومي" وأضاف آخر أنه إذا أخذ نفساً عميقاً فسوف يطقطق عنقه من تلقاء نفسه.



أحد الأمثلة على الأشخاص الذين أصيبوا هو جوش هادر، من أوكلاهوما، الذي تم نقله بسرعة بعد أن سمع فرقعة في رقبته وشعر بالخدر، ولم يتمكن من المشي بشكل مستقيم وتم نقله إلى المستشفى.. وقال هادر إن الأطباء أخبروه أنه عندما طقطق رقبته، قام بلويها بسرعة كبيرة لدرجة أنه مزق بطريق الخطأ وعاءً دموياً يمتد من رقبته إلى دماغه، ما تسبب في السكتة الدماغية.

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