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الأحد، 03-09-2023 05:27 م

تحذير من عدم تناول طفلِك هذه الوجبة ..خطر على قلبه!

أضرار-عدم-أكل-الطفل-والحل


الوكيل الاخباري- هناك وجبة يجب على الأمهات تعويد أطفالهن على تناولها بشكل يومي، لأنها تمثل أهمية كبيرة لصحة القلب والأوعية الدموية، حسبما ذكر الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب.اضافة اعلان


وقال شعبان إن الوجبة التي يقصدها هي "الإفطار"، مشيرًا إلى أن الأطفال يصبحون أكثر عرضة للإصابة بأمراض قلبية خطيرة في مرحلة ما في حياتهم، إذا لم يقوموا بتناولها.

واستشهد العميد الأسبق لمعهد القلب بنتائج بعض الدراسات الحديثة، مضيفًا أن الباحثين وجدوا أن هناك علاقة وثيقة بين عدم تناول وجبة الإفطار وارتفاع خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

وأشار إلى وجود مرض آخر شديد الخطورة، سجل الباحثون ارتفاعًا في معدلات الإصابة به بين الأشخاص الذين لا يتناولون وجبة الإفطار في الصباح، وهو النوبة القلبية.

ويرجع سبب الإصابة بأمراض القلب، لا سيما النوبة الصلبية وتصلب الشرايين، عند تخطي وجبة الإفطار إلى الأضرار التي تنجم عن عدم تناولها، مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والسكري، وفقًا لموقع "Medical News Today".

 




 

 


 

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