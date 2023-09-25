تحمي من الأمراض المزمنة.. فوائد مذهلة لأطعمة الخريف

الوكيل الإخباري - يعد فصل الخريف أحد فصول السنة الغنية بالأطعمة التي أبرزها الخضروات والفواكه، التي تحتوي على فيتامينات ومعادن هامة لصحة الجسم، بما في ذلك أصحاب الأمراض المزمنة.

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أطعمة الخريف تحمي من الأمراض



1-التفاح يحمي من مرض الزهايمر

يوصي الأطباء بتناول الأطعمة الملونة مثل التفاح، لاحتوائها على كمية مرتفعة من البوليفينول، الذي يعد أحد مضادات الأكسدة القوية، إضافًة إلى أن القشرة توفر الكثير من فيتامين سي الموجود في الفاكهة، لكل تفاحة متوسطة الحجم، تحصل على 9.2 ملليجرامات، أو حوالي 10% من القيمة اليومية، مادة البوليفينول التي تسمى الفلافونويد، التي توجد في التفاح وكذلك التوت والشاي الأخضر، قد تقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.



2-الكمثرى تحمي من أمراض القلب

تحتوي الكمثرى المتوسطة على 5.5 جرامات من الألياف، هي تحتوي على 101 سعرة حرارية فقط، فضلا عن كون الكمثرى تحتوي على 8 ملليجرامات من فيتامين سي، تسهم هذه القيمة الغذائية العالية في الوقاية من أمراض السكري أو ارتفاع ضغط الدم والسمنة، كما أنها ساهمت في تحسين صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



3-القرع الشتوي يحمي من أمراض العيون

يمتاز القرع الشتوي باحتوائه على نسبة مرتفعة من البيتا كاروتين التي تصل إلى 5920 ميكروجرام، التي يحولها إلى فيتامين أ، الذي يعد فيتامين أ مفيد للمناعة وصحة العين، وهو مهم للحفاظ على القلب والرئتين والكليتين، تحصل على 745 ميكروجرام، وهو ما يقرب من 83% من القيمة اليومية الخاصة بك، مما يجعله مصدرًا ممتازًا.



4-الكراث يحمي من سرطان القولون

كوب واحد من الكراث حوالي 1.6 جرام من الألياف و54 سعرة حرارية فقط، تحصل أيضًا على حوالي 1690 ميكروجرام من اللوتين والزياكسانثين، ما يجعل الكراث مصدرًا جيدًا لمضادات الأكسدة هذه خضروات الآليوم، والتي تشمل الكراث والبصل، قد تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.



5-الجزر الأبيض يحمي من الجلطات

لا يعرف الكثيرون حول الجزر الأبيض، لكنه يحمي من الكثير من الأمراض بما في ذلك الوقاية من جلطات الدم، بفضل احتوائه على 30 ميكروجرامًا من فيتامين ك، فضلا عن المحافظة على صحة العظام، كما أن الجزر الأبيض يحمي الأجنة من الإصابة بالعيوب الخلقية بفضل احتواء الجزر الأبيض على 89 ميكروجرامًا من حمض الفوليك لكل كوب، هو كمية مناسبة للحوامل للوقاية من تشوهات الأجنة.

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