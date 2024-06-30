تسبب هبوط حاد .. طبيبة تحذر من تناول هذه الفاكهة على الريق !

الوكيل الإخباري- يزداد الإقبال على تناول العنب في فصل الصيف، نتيجة كونه غنيًا بالماء الذي يرطب الجسم، مما يخفف من وطأة ارتفاع معدل درجات الحرارة.

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لذا، يقبل البعض على تناوله على الريق، دون الدراية الكاملة بخطر هذه العادة الغذائية.



هل العنب على الريق يسبب الهبوط؟

حذرت الدكتورة مروة إبراهيم، أخصائية التغذية العلاجية في مصر ، من تناول فاكهة العنب على الريق، مؤكدة أنه يسبب الهبوط في الدورة الدموية، وذلك لأنه يرفع معدل الجلوكوز في الجسم بشكل مفاجئ، ثم ينخفض بشكل عشوائي فجأة أيضًا، مما يسبب الشعور بالهبوط والدوخة.



هل العنب مُشبع؟

وأضافت أخصائية التغذية العلاجية، أن العنب لا يساهم في الشعور بالشبع، لكونه لا يحتوي على كميات هائلة من الألياف الغذائية التي تزيد الشعور بالشبع وتحسن من حركة المعدة والجهاز الهضمي.



وأردفت أنه يحتوي على كميات هائلة من السكريات التي قد تساهم في زيادة الوزن والإصابة بالسمنة عند الاستمرار في تناوله على الريق، أو عند الإفراط في تناوله بشكل عام.



هل العنب يسبب الإسهال؟

أكدت أخصائية التغذية العلاجية أن تناول العنب بشكل مفرط يؤدي إلى الإصابة بالإسهال نتيجة لكمية الماء الموجودة به، وكذلك التقلصات المعوية والانتفاخ وتراكم الغازات.



هل العنب يرفع السكري؟

حذرت إبراهيم مرضى السكري من تناول العنب، لأنه يرفع معدلات السكر في الدم، وكذلك التين البرشومي والمانجو، منوهة أن الكمية المسموح بها لمريض السكري لتناول العنب لا تتجاوز 5 ثمرات.



