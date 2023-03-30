تطوير نوع من أحماض "أوميغا3" لعلاج أمراض الشبكية

الوكيل الإخباري-أظهرت مجموعة من الباحثين أن شكلاً مطوّراً من أحماض أوميغا3 الدهنية يمكن أن يدخل أنسجة شبكية العين، ويمكن استخدامه في تقليل مخاطر أمراض الشبكية، وربما حتى علاج بعضها.



ووفق موقع "مديكال نيوز توداي" يمثل تحسين مستويات أحماض أوميغا3 في شبكية العين تحدياً بسبب حاجز الدم في الشبكية.



وتتضمن أمراض الشبكية: التنكس البقعي المرتبط بالعمر، والمياه البيضاء، واعتلال الشبكية السكري، والمياه الزرقاء، وأخطاء الانكسار غير المصححة.



وأجريت أبحاث الدراسة في جامعة إلينوي، وتم تمويلها من جمعية مرض الزهايمر الأمريكية،



وتمتلك شبكية العين والدماغ أعلى تركيز لنوع معين من أحماض أوميغا 3 الدهنية المعروفة باسم حمض الدوكوساهيكسانويك أو DHA. ويجب توفير هذا النوع من خلال النظام الغذائي أو المكملات الغذائية، حيث لا يمكن للجسم سوى إنتاج كميات صغيرة منه.



ويقدم هذا البحث الجديد بصيص أمل في علاج، وربما منع، التدهور البصري المرتبط بمرض الزهايمر والسكري والاضطرابات الأخرى، بعد أن ابتكر العلماء شكلاً جديداً من أحماض أوميغا3 يمكن أن ينتقل إلى شبكية العين.



ويعتبر حمض الدوكوساهيكسانويك ضرورياً لوظيفة الشبكية السليمة. وقد تم ربط نقص مستويات أحماض أوميغا3 بالعديد من حالات الشبكية، بما في ذلك الضمور البقعي المرتبط بالعمر، واعتلال الشبكية الخداجي، والتهاب الشبكية الصباغي.



وتم العثور على مستويات منخفضة من أحماض أوميغا3 في شبكية العين لدى المصابين بالضمور البقعي المرتبط بالعمر، واعتلال الشبكية السكري، وكذلك مرضى الزهايمر.

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