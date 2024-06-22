السبت 22-06-2024
الوكيل الاخباري
 

شركات غذائية محلية تشارك بمعرض "فانسي فود" غدا

الخلايلة : الوزارة نفذت خطة الحج الموافق عليها من مجلس الوزراء بنسبة 100 %

شهيدان وعشرات الجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

تطبيق يحوّل الصراخ على الهاتف إلى كلام هادئ

"المستقلة للانتخاب" تنشر قرارات الاعتراض على الغير اليوم

مقتل 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين في حادث إطلاق نار بولاية أمريكية

ارتفاع سعر الخيار في السوق المركزي .. الكيلو يصل إلى 40 قرشا

فلسطين .. 50 ألف طالب وطالبة يتوجهون لامتحانات "التوجيهي"

تنويه امني بشأن احداث ماركا الجنوبية

مقتل مستوطن عقب استهدافه بإطلاق نار وسط مدينة قلقيلية

السبت، 22-06-2024 09:26 ص

تعرف إلى أسباب آلام الأطراف

202462120165963292


الوكيل الإخباري- قالت الرابطة المهنية لأطباء الروماتيزم في ألمانيا إن آلام الأطراف تنقسم إلى آلام حادة وآخرى مزمنة.

اضافة اعلان


آلام حادة

وأوضحت الرابطة أن أسباب آلام الأطراف الحادة تتمثل في إصابات المفاصل والعضلات مثل الإصابات الرياضية والإجهاد المفرط، ومشاكل الظهر والعمود الفقري.

 

كما تشمل أسباب الآلام الحادة عدوى الجهاز الهضمي واضطرابات الدورة الدموية، مثل تجلط الدم والأمراض المعدية مثل الحمى الغدية، وحمى الضنك، والنكاف، والتهاب الدماغ المنقول بالقراد وداء لايم.


آلام مزمنة

أما أسباب آلام الأطراف المزمنة، والتي تستمر على مدار أسابيع أو شهور وأحياناً لسنوات، فتكمن في أمراض المفاصل مثل الروماتيزم والتهاب المفاصل والفصال العظمي، وأمراض العظام مثل هشاشة العظام. وقد ترجع أسباب آلام الأطراف المزمنة أيضاً إلى الاضطرابات الأيضية مثل الاعتلال العصبي السكري وداء النقرس، كما أنها قد تنذر بالسرطان.


استشارة الطبيب

وشددت الرابطة على ضرورة استشارة الطبيب في حال حدوث آلام الأطراف بشكل مفاجئ أو استمرارها لفترة طويلة وإذا كانت شديدة ومصحوبة بأعراض أخرى مثل الحمى، فقدان الوزن غير المبرر، والقيود الحركية.

24



 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2024-06-21 at 10.55.25 PM

5 طرق لتبريد الجسم خلال ارتفاع درجات الحرارة

2024621142159841UX

عقار جديد لإنقاص الوزن يحقق نتائج إيجابية مبكرة

209214_0

دراسة حديثة : هذا أفضل طعام لخسارة الوزن !

202461917632415E4

تحذير من ارتداء الحذاء الرياضي دون جوارب

tbl_articles_article_31574_764c8a8f10f-4ffc-4028-8811-3e786b58fc70

التغذية الصحية تقلل الخطر الوراثي للسكري

202461910304927RH

عقار يسجل نتائج واعدة في علاج "لوكيميا الأطفال"